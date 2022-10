Souvent, c’est de l’ignorance des [unilingues anglophones] qui n’ont pas de compréhension du bilinguisme ou du confort de la langue maternelle , a-t-il affirmé en entrevue à Radio-Canada, jeudi matin.

Si le politicien doit s’expliquer sur l’incident, c’est parce que des médias de droite au Canada lui ont reproché d’avoir voulu esquiver la question, ajoute-t-il. Or, le principal intéressé assure qu’au contraire, je prenais la question au sérieux et je voulais y répondre de façon spécifique .

Mathieu Fleury a témoigné pendant près de cinq heures vendredi, aux côtés de Catherine McKenney, qui brigue la mairie d’Ottawa. La controverse linguistique fait suite à un échange de quelques minutes avec l’avocat des organisateurs du convoi, l’Albertain Brendan Miller.

Il a pris une définition d’un mot et m’a demandé de le spécifier. J’ai donc répondu dans ma langue maternelle et c’est là où tout a chamboulé.

Tout commence lorsque l’avocat lance ses cinq premières questions à Mathieu Fleury en anglais. Celui-ci lui répond dans la même langue.

En guise de sixième question, Me Miller demande d’expliquer spécifiquement en quoi consiste une micro-agression aux yeux de Mathieu Fleury. Celui-ci lui répond qu’il est francophone, et que si vous voulez être spécifique, il va falloir que vous me le demandiez en français , car ma connaissance de la terminologie en anglais est peut-être inappropriée .

En réponse à cela, Brendan Miller a souri, s'est s’emparé d’un casque d’écoute offrant une traduction simultanée et a tenté de le brancher à son ordinateur. Il a ensuite lancé au micro, en français, je m’appelle Brendan . La scène a déclenché quelques rires dans la salle.

Mathieu Fleury s’est alors interposé, en anglais, répliquant : vous pensez que c'est drôle, mais ce n’est pas drôle , ajoutant faire de son mieux pour que son témoignage reflète sa pensée sans aucune confusion linguistique.

L’avocat a ensuite répété certains mots-clés de sa question en demandant au conseiller municipal sortant quel mot était, pour lui, synonyme de confusion. Sous la recommandation de Catherine McKenney, Mathieu Fleury a choisi de répondre en français.

Au terme de cette réponse, l’avocat s'est alors tourné et a demandé à ce qu’on offre un casque d’écoute à Mathieu Fleury pour qu’on lui traduise ce qui se dit en anglais lors de la commission, chose que le politicien a refusé.

Le reste de son témoignage s’est poursuivi en anglais.

Pas une grosse histoire pour l'élu

Lorsque contacté par Radio-Canada, Mathieu Fleury a bien voulu répondre à l'attitude de l’avocat du convoi des camionneurs, mais il a refusé d’en faire une grosse histoire. Par contre, en tant que Franco-Ontarien, il a insisté qu'il est important pour lui de se défendre.

Dès que j’ai parlé en français, il s’est présenté à nouveau comme si je n’avais pas compris la première fois. C’est lui qui a besoin d’un casque de traduction si je parle français, ce n’est pas moi.

« Sachez que si je n’étais pas en commission, j’aurais rouspété un petit peu plus, mais je respecte le décorum de la commission. » — Une citation de Mathieu Fleury, conseiller municipal sortant

Alors que des voix se sont élevées reprochant le peu de français à la Commission, alors que le commissaire Paul Rouleau est Franco-Ontarien et que plusieurs témoins francophones ont choisi de répondre en anglais, M. Fleury insiste sur le fait qu’il ne critique pas la Commission Rouleau.

Il rappelle, au contraire, qu'elle offre la traduction simultanée - ce qui permet à chacun de répondre dans la langue officielle de son choix - et que les acteurs de la commission sont tous bilingues.

Au moment de publier ce texte, le Commissariat aux langues officielles du Canada indiquait à Radio-Canada n'avoir reçu aucune plainte relative à la commission Rouleau.

McKenney doit s’expliquer

Au fil de l’échange entre Brendan Miller et Mathieu Fleury, Catherine McKenney a choisi d’intervenir pour encourager son collègue des huit dernières années au conseil municipal d’Ottawa à parler en français, sa langue maternelle.

Dans les jours qui ont suivi, un court montage de ces interventions de Catherine McKenney a circulé sur les réseaux sociaux, l'accusant de faire ainsi de l’obstruction à la justice.

Catherine McKenney espère remporter la mairie d'Ottawa lundi soir (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En pleine campagne électorale à la mairie d’Ottawa, Catherine McKenney a dû faire une mise au point, mercredi soir, par le biais de son compte Twitter, afin de démentir une vague de désinformation .

J'ai siégé aux côtés de Mathieu [Fleury] pendant huit ans à la table du conseil municipal. C'est l'une des personnes les plus bilingues que je connaisse. Mais les francophones doivent pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle lorsqu'ils traitent avec les institutions municipales, provinciales et fédérales , a détaillé Catherine McKenney, qui a qualifié l’avocat d’irrespectueux .

Aux yeux de Mathieu Fleury, les interventions de Catherine McKenney n’étaient pas du tout de l’obstruction. Bien au contraire.

Instinctivement, Catherine m’a seulement encouragé à parler en français et à ne pas mettre le casque , a conclu le conseiller municipal qui quittera la vie politique dans moins d’un mois.

Avec les informations de Stéphane Leclerc