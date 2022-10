À la défense du programme d’immersion française, des experts réclament des données

Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain , lance la commissaire aux langues officielles Shirley MacLean.

Même si son bureau n’a pas autorité sur le ministère de l’Éducation, elle réfléchit aux conséquences de tout changement en lien avec l’apprentissage des langues dans la province.

Il y a eu beaucoup de choses positives qui sont sorties du programme d’immersion et on ne peut pas l’oublier , clame-t-elle.

Le nouveau ministre de l’Éducation Bill Hogan a indiqué qu’il y aura des changements au programme d’immersion dans la prochaine année, sans indiquer lesquels.

La semaine dernière, son prédécesseur Dominic Cardy a claqué la porte en accusant le premier ministre Blaine Higgs de vouloir abolir l’immersion française dans les écoles anglophones en septembre 2023. Il a aussi critiqué le premier ministre pour avoir répondu cavalièrement à un fonctionnaire sur cette question par la phrase : les données, mon cul .

Bill Hogan a été nommé ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance après la démission de Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada / Patrick Richard

Le quotidien Telegraph Journal rapporte que le ministre Bill Hogan a dit que les enfants qui sont actuellement dans un programme d’immersion pourront y demeurer en septembre. Mais il ajoute que le ministère étudie la possibilité d'implanter aussi un nouveau programme en septembre qui comblerait les besoins de la province.

Radio-Canada a demandé à parler à M. Hogan, mais n’a pas obtenu de réponse pour le moment.

Appels à la patience

L’organisme Canadians Parents for French a fait une sortie jeudi pour souligner que les données fournies par le gouvernement du Nouveau-Brunswick démontrent que le programme est efficace.

Selon ces données, au cours de l’année 2021-2022, 93,2 % des 1391 élèves inscrits en immersion ont atteint un niveau intermédiaire ou supérieur à une évaluation sur leur niveau de français.

Il est important de reconnaître que selon les échelles provinciales de compétence orale, le niveau intermédiaire constitue un niveau B1.1 de français, soit le niveau que le premier ministre veut que les Néo-Brunswickois atteignent avant l'obtention du diplôme , indique le directeur de l’organisme au Nouveau-Brunswick Chris Collins.

La directrice générale de l’Association canadienne des professionnels de l’immersion Chantal Bourbonnais lance un appel à la patience.

« Ça fait quelques années qu’on communique avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, parce que vraiment, on malmène l’immersion. » — Une citation de Chantal Bourbonnais, directrice générale de l’Association canadienne des professionnels de l’immersion

Chantal Bourbonnais, directrice générale de l'Association canadienne des professionnels d'immersion (archives). Photo : Chantal Bourbonnais

Elle estime que le gouvernement a offert bien peu de détails sur les résultats d’un projet-pilote sur l’enseignement du français dans certaines écoles rurales.

Ce que je trouve inquiétant c’est qu’on prenne un petit projet-pilote dans une école rurale et que là on l’applique à l'ensemble de la province sans avoir fait les recherches, sans l’avoir essayé à plus grande échelle et c’est là que c’est inquiétant , dit Chantal Bourbonnais.

Le milieu universitaire ne comprend pas l’empressement

Le gouvernement ne semble pas faire confiance dans le seul programme qui a fait ses preuves dans la recherche pour donner du bon bilinguisme , souligne Marianne Cormier, doyenne de la faculté des sciences de l’éducation à l’Université de Moncton.

Marianne Cormier, doyenne de la faculté des sciences de l’éducation, pense que le programme d'immersion a fait ses preuves (archives). Photo : Radio-Canada

Elle estime qu’un nouveau programme basé simplement sur l’enseignement du français, sans un contexte immersif, est voué à l’échec.

C’est comme nourrir quelqu’un au compte-gouttes. Ils vont finir par mourir de faim , compare-t-elle.

Mme Cormier appréhende aussi une implantation rapide et doute qu’on puisse avoir le personnel qualifié en place à temps, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Sébastien Poirier, chargé d’enseignement à l’Université de Moncton et expert sur les questions d'immersion française, abonde dans le même sens.

[Il y aura des] répercussions importantes sur le développement du bilinguisme chez les jeunes qui sont dans le système anglophone , pense-t-il.

Il déplore qu’on s’appuie sur un programme-pilote, alors que des recherches existent depuis 50 ans qui démontrent l’efficacité de l’immersion.

Si on veut développer le bilinguisme dans les écoles, il faut absolument investir de l'argent et ne pas diluer l’apprentissage du français dans un programme qui a été fait rapidement et pour lequel on n’a pas de recherche , dit-il.

David Myles s’en mêle

L’auteur-compositeur-interprète David Myles, en tournée dans l’Ouest canadien, a pris quelques minutes pour prendre position sur le débat.

Je ne parle jamais de politique, mais je sens que j’ai besoin parce que je veux parler de l’importance de l’immersion française , dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Enfant de l’immersion, il n’a que des éloges pour le programme.

Je suis tellement content d’être passé par l’immersion et maintenant une bonne partie de mon travail à travers le monde est en français , souligne-t-il.

Le musicien pense que le Nouveau-Brunswick a un avantage compétitif en raison du bilinguisme de sa population et que la province doit être très prudente avant de mettre cela en jeu.

Avec des informations de CBC, de Frédéric Cammarano, de l’émission La matinale et du Téléjournal Acadie