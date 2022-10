Le pitbull qui a tué un chiot à Trois-Rivières ne sera pas euthanasié

Selon la propriétaire du chiot, trois chiens appartenant à la même personne ont attaqué son animal de compagnie alors qu’elle prenait une marche avec lui, en juin. La propriétaire des trois chiens soutient plutôt que seul son pitbull a attaqué le yorkshire.

À la lumière de cet incident, la Ville s’est prononcée sur le sort des trois chiens. L’un d’eux a été déclaré potentiellement dangereux . Les deux autres, des bulldogs américains, devront désormais porter une muselière panier dans les endroits publics.

De plus, la Ville indique que la propriétaire des chiens a reçu des constats d’infraction en lien avec le fait que les chiens n’étaient pas gardés dans un bâtiment d’où ils ne pouvaient sortir et parce qu’ils n’étaient pas en laisse et sous le contrôle de la propriétaire au moment où ils se trouvaient dans un espace public.

Le lendemain de l’attaque, la propriétaire du chiot qui est décédé, Lucie Gauthier, demandait à ce que les trois chiens soient euthanasiés et croit que les pitbulls devraient être interdits à Trois-Rivières ainsi que partout dans la province.