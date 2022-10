Anjali Appadurai disqualifié par le NPD, David Eby unique candidat à la chefferie

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Colombie-Britannique a disqualifié Anjali Appadurai et l'ancien procureur général David Eby devient l'unique candidat à la direction du parti au pouvoir.

Le parti a publié une déclaration mercredi soir indiquant qu'il suivait la recommandation de la directrice générale des élections du NPD et retirait Anjali Appadurai de la course.

Un rapport d'Elizabeth Cull, la directrice générale des élections, soutient que Mme Appadurai s'est livrée à une conduite inappropriée grave en travaillant avec des tiers pour mener des campagnes d'adhésion en son nom.

Dans la déclaration de mercredi soir, le président du parti, Aaron Sumexheltza, indique : Le bureau du NPD a voté en faveur d'appuyer la recommandation de la directrice générale des élections de disqualifier Anjali Appadurai comme candidate en guise de mesure disciplinaire pour avoir violé le règlement.

Aaron Sumexheltza ajoute que le bureau du parti n'a pas pris cette décision à la légère.

Comme il n'y a plus qu'un seul candidat approuvé dans la course à la direction du parti, explique-t-il, la directrice générale des élections songe à rapprocher la date prévue des élections et se prononcera sur cette question [jeudi].

L'élection du nouveau chef du NPD de la Colombie-Britannique est prévue pour le 3 décembre.

Avant que le parti ne publie sa décision, Anjali Appadurai a exhorté le bureau à ne pas utiliser une procédure « antidémocratique » pour la forcer à partir.

La course à la direction du parti a été déclenchée après que le premier ministre John Horgan eut annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections provinciales en 2024.

Détails à suivre...