Un organisme d’accueil se mobilise pour répondre aux besoins des jeunes nouveaux arrivants

Avec l'afflux de personnes originaires d'Ukraine, un organisme winnipégois aidant les jeunes à s'établir dans la province est plus occupé que jamais. L’organisme d'accueil des nouveaux arrivants Newcomers Employment and Education Development Services (NEEDS) a travaillé, depuis avril, avec environ 2700 jeunes et membres de leur famille venant des quatre coins du monde.

Sur la rue Notre Dame, à Winnipeg, une classe regroupant 13 élèves âgés de 14 à 17 ans offre des cours sur la résolution de conflits et répond à des questions sur la signification de mots comme liberté, sécurité et plaisir.

Bien que cela ressemble à une classe de secondaire typique, ce n'est pas le cas.

Ces élèves, venant d’Ukraine, d’Afghanistan et de Syrie, participent à un programme visant à les préparer à l'école au Canada.

J'ai appris tellement de choses et [tout] était passionnant pour moi parce que c'est nouveau , souligne Ali Akbari, 17 ans, originaire d'Afghanistan et récemment arrivé à Winnipeg.

« Au Canada, il y a beaucoup de possibilités pour nous, tout le monde a des droits égaux, et le Canada est un très beau [pays] avec des paysages éclatants. » — Une citation de Ali Akbari, nouvel arrivant afghan

La classe fait partie du programme d'introduction à l'éducation canadienne géré par NEEDS .

Ali Akbari ne sait pas encore dans quelle école il commencera sa 11e année. Mais il a hâte d'étudier l'informatique et de commencer sa vie au Canada.

J'étais tellement enthousiaste à l'idée du Canada, et je l'adore , déclare-t-il.

Des demandes exceptionnelles en 2022

Cette formation n'est qu'un des nombreux programmes et services offerts par NEEDS pour aider les enfants et les jeunes immigrants et réfugiés ainsi que leurs familles à s'établir au Canada.

Margaret von Lau, la directrice générale de NEEDS, mentionne que l'organisme avait besoin de recruter quatre personnes pour soutenir les clients. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Cette année, ils sont plus occupés que jamais, selon la directrice générale de l’organisme, Margaret von Lau.

« Ce volume, nous ne l'avons jamais eu. C'est le plus grand défi pour nous. » — Une citation de Margaret von Lau, directrice générale de NEEDS

Pendant une année typique, NEEDS travaille avec environ 2200 clients, dont des jeunes et des membres de leur famille, indique Mme von Lau. Ce nombre s'élève déjà à environ 2700 au cours des six mois écoulés entre avril et septembre.

La plupart des clients actuels viennent d'arriver, tandis que d'autres sont au Canada depuis plus longtemps.

Selon Mme von Lau, la majorité des nouveaux clients sont originaires d'Ukraine.

Mme von Lau croit que ces nouveaux arrivants choisissent de venir au Manitoba en raison de la grande population ukrainienne établie dans la province.

NEEDS indique que quatre nouveaux membres du personnel ont récemment été embauchés pour soutenir les clients.

Mme Von Lau rappelle qu'un financement plus important de la part des gouvernements provincial et fédéral permettrait d'embaucher plus de personnel, ce qui, selon elle, est nécessaire pour répondre à la demande.

Nous devons nous assurer que tous les enfants et tous les clients reçoivent les services appropriés , explique-t-elle.

En avril dernier, le Manitoba a indiqué qu'il dépensera 5,1 millions de dollars pour soutenir les nouveaux arrivants et les projets d'établissement par l'intermédiaire de 15 organisations.

Plus de besoin, plus de cours

Le programme d'introduction à l'éducation canadienne offre actuellement cinq cours par jour, du lundi au jeudi.

Normalement, à cette époque de l'année, ils n'en organisent que deux ou trois, déclare Alejandra Cano, responsable de la prestation de services chez NEEDS .

Alejandra Cano, responsable de la prestation de services chez NEEDS, souligne l'importance de ces classes pour les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Trois de ces cours ont lieu sur le site de l’organisme, tandis que les deux autres sont organisés dans une résidence temporaire.

« Nous voyons beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de nouvelles familles qui continuent à arriver, alors nous essayons simplement de répondre aux besoins du mieux que nous pouvons. » — Une citation de Alejandra Cano, responsable de la prestation de services chez NEEDS

Les étudiants participent en général au programme d'introduction à l'éducation canadienne pendant que leur famille s'installe dans un nouveau foyer et qu'ils sont inscrits à l'école, selon Mme Cano.

Le programme offre un soutien linguistique et aide les élèves à s'informer sur l'éducation, la communauté, la sécurité et la santé.

Lorsqu'ils arrivent, ils sont assez nerveux... tout est nouveau, et puis [lorsqu'ils commencent] à créer des liens en classe, on voit vraiment ce sentiment de confort et un peu d'aisance avant qu'ils n'aillent à l'école , ajoute Alejandra Cano.

Selon elle, une fois que les élèves sont inscrits à l'école, ils continuent souvent à participer aux autres programmes offerts par NEEDS , y compris une aide postscolaire et un programme d'emploi.

C'est agréable de venir travailler parfois et de voir des clients du programme d'emploi, dit-elle. Et ce sont des clients que j'ai rencontrés il y a de nombreuses années et qui sont toujours en contact avec nous... ce qui est vraiment, vraiment agréable à voir.

Avec les informations d'Alana Cole