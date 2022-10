Nouveau Monde Graphite s’allie à Panasonic Energy et Mitsui

L’entreprise Nouveau Monde Graphite (NMG) a conclu une entente avec les géants asiatiques Panasonic Energy et Mitsui. L’entreprise, qui prévoit extraire du graphite d’une mine à Saint-Michel-des-Saints et le transformer dans une usine de Bécancour, a fait l’annonce de ce nouveau partenariat jeudi.

C’est une entente exceptionnelle , a déclaré le fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite, Éric Desaulniers, qui précise que le tout a été conclu aux petites heures du matin , en raison du décalage horaire avec le Japon. Ils ont l’intention d’acheter une portion très significative de ce qu’on va produire à Bécancour , assure le président de l’entreprise.

« [Panasonic Energy] n’est pas juste un partenaire qui va acheter notre produit, c’est aussi un partenaire extrêmement compétent au niveau technique qui vient avec ses ingénieurs. » — Une citation de Éric Desaulniers, président et chef de la direction de NMG

Pour nous, c’est super important de travailler avec les meilleurs dans le marché. Panasonic est reconnu comme étant probablement l’un des meilleurs fabricants de batteries lithium-ion. C’est le fournisseur de Tesla depuis plusieurs années qui a démontré sa fiabilité , a expliqué Éric Desaulniers en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le président et chef de la direction de Panasonic Energy, Kazuo Tadanobu, a déclaré par voie de communiqué que ce partenariat stratégique avec NMG [leur] permettra d’explorer la possibilité d’établir une chaîne d’approvisionnement respectueuse de l’environnement en Amérique du Nord grâce à une toute nouvelle production intégrée d’anode au Canada .

Un protocole d’accord a été signé par NMG et Panasonic Energy afin de confirmer l’intention de conclure une entente offtake [entente de vente commerciale] pluriannuelle sur l’acquisition d’une part importante du matériel d’anode actif provenant des installations pleinement intégrées du minerai au matériel d’anode de NMG -Extrait du communiqué de presse de Nouveau Monde Graphite

Investissement de 50 M$ américains

Cette annonce vient avec une autre bonne nouvelle pour Nouveau Monde Graphite, soit un investissement de 50 millions de dollars américains de la part de Mitsui, de Pallinghurst et d’Investissement Québec. Il s’agit de conventions de souscription de billets convertibles non garantis.

Cet investissement soutiendra les prochains jalons opérationnels des activités de financement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour , indique l’entreprise par voie de communiqué.

L’entreprise compte maintenant “aller de l’avant avec le financement de projet et la décision d’investissement définitive (« DID ») de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour lorsque la phase d’optimisation sera achevée et que toutes les variables opérationnelles seront bien comprises.”