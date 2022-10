Elle signale une entrée par effraction et attend la police pendant 4 jours

Janelle Collins, 33 ans, habite dans un quartier paisible, mais lorsqu’elle est rentrée chez elle après son quart de travail le 12 octobre, elle a remarqué que certains de ses biens brillaient par leur absence.

Puis, elle a vu des traces de pas sur le comptoir de sa cuisine sous une fenêtre. Elle soupçonne que c’est par cette fenêtre que le cambrioleur est entré.

Mme Collins affirme qu’elle a été immédiatement prise de panique. Qui est entré chez moi? Que s’est-il passé? C’était inquiétant , dit-elle.

Elle dit qu’elle a alors appelé la police et qu’on lui a dit qu’un agent irait chez elle dès que possible. Trois heures plus tard, elle a rappelé la police qui lui a dit qu’elle serait plutôt là le lendemain matin.

Mme Collins explique qu’elle a mal dormi cette nuit-là, s'éveillant plusieurs fois pour vérifier serrures, portes et fenêtres.

Le lendemain, selon elle, la police lui a dit la même chose que la veille. Après plusieurs autres appels au cours des jours suivants, dit-elle, un agent est enfin arrivé chez elle samedi soir, quatre jours complets après son premier signalement.

La Force constabulaire explique qu’elle dépêche ses agents sur une base prioritaire lorsque les citoyens portent plainte. Un porte-parole affirme qu’en cas d’urgence, il faut appeler le 911 et la police réagit alors immédiatement.

Le porte-parole définit un cas d’urgence comme étant une situation où la sécurité d’une personne est en jeu, par exemple lorsqu’un crime est en train d’être commis ou qu’il vient tout juste de se produire.

Quatre jours d’inquiétude, des pertes de 1200 $

Janelle Collins dit qu’elle ne se croyait pas en danger immédiat, mais qu’elle a passé quatre jours à se demander si le cambrioleur allait revenir, et qu'elle ne pouvait pas faire une réclamation à son assureur sans disposer d’un rapport de la police.

Elle précise que le cambrioleur a dérobé sa console de jeu PlayStation 5, ses écouteurs munis d'un micro et plusieurs jeux vidéo. Elle estime que ses pertes s’élèvent à 1200 $.

Janelle Collins croit que le cambrioleur est entré chez elle par cette fenêtre. Photo : Gracieuseté : Janelle Collins

Selon Mme Collins, l’agent lui a expliqué que le service policier devait répondre cette semaine-là à un plus grand nombre d’appels que d'habitude.

Janelle Collins dit avoir eu l’impression que le service policier l’oubliait peu après chacun de ses appels. Elle ajoute qu’elle sera moins portée à croire que les policiers interviendront rapidement si elle a à nouveau besoin de leur aide un jour.

Peut-être que vous ne retrouverez pas immédiatement mes biens ni la personne qui les a volés, mais au moins venez ici, vérifiez si je me porte bien et si je suis en sécurité , explique-t-elle.