Convoi des camionneurs : une officière admet les erreurs de la police d’Ottawa

Un premier témoignage offert à la Commission d'enquête sur l'état d'urgence par le Service de police d'Ottawa (SPO) permet de mieux comprendre comment celui-ci a pu, l'hiver dernier, perdre le contrôle du centre-ville, lorsque celui-ci a été pris d'assaut par des camionneurs et par d'autres manifestants, qui ne l'ont plus quitté pendant trois semaines.

Devant le juge Rouleau, la cheffe adjointe par intérim du SPO , Patricia (Trish) Ferguson, a admis que le corps policier, qui croyait que les protestataires partiraient au bout de deux jours, avait, de toute évidence , erré dans son analyse de la situation.

Je suppose que nous aurions dû donner plus de crédibilité aux renseignements nous disant qu'il y avait une partie [des manifestants] qui entendait rester beaucoup plus longtemps , a-t-elle reconnu, référant aux preuves soumises à la Commission qui montrent que le SPO avait été prévenu de cette possibilité deux fois plutôt qu'une.

Mme Ferguson a aussi convenu que le Service de police s'était basé sur un plan « standard » pour accueillir les camionneurs et autres protestataires, la fin de semaine du 29 et du 30 janvier, et qu'il a tardé à mettre à jour ce plan lorsqu'il est devenu évident, à la fin du week-end, que la protestation s'était muée en occupation.

Le vendredi 4 février, soit une semaine après l'arrivée du convoi, la police d'Ottawa n'avait toujours pas de plan adapté, a-t-elle concédé.

Patricia Ferguson est la première dirigeante du SPO à comparaître devant la Commission. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La cheffe adjointe par intérim du SPO a également admis jeudi que l'équipe de liaison entre les policiers et les manifestants, qui était sous sa responsabilité, avaient failli à désescalader la situation au centre-ville.

Elle a toutefois évoqué un désaccord entre elle et l'ex-chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, à propos de la stratégie à adopter à l'encontre des protestataires, son ancien patron étant, selon elle, davantage prêt à utiliser la méthode forte.

À en croire le témoignage de Mme Ferguson, celle-ci estimait que les pourparlers quotidiens entre les deux camps mèneraient à de meilleurs résultats à long terme, alors que M. Sloly, lui, était réticent à négocier avec des protestataires, qu'il qualifiait d' illégaux et d' anarchiques .

Le 9 février, le chef de police aurait même déclaré dans une réunion avec ses collègues que ceux qui s'opposeraient à son plan d'intervention musclé seraient écrasés .

M. Sloly, cela dit, était soumis à énormément de pression, a souligné Mme Ferguson.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Patricia Ferguson travaille pour la police d’Ottawa depuis 1995. Aux côtés de l’ancien chef Sloly et de l’ancien chef adjoint Steven Bell, aujourd’hui chef par intérim, elle a joué un rôle prépondérant dans les événements de l’hiver dernier à titre de commandante stratégique.

Après elle, la Commission entendra le directeur des opérations pour l’Est de l’Ontario de la police provinciale, Craig Abrams. Ce dernier devrait présenter une vision franche des opérations s’étant déroulées pendant la crise, et un aperçu de la façon dont les différents corps policiers interagissaient entre eux.

Des avertissements négligés

Depuis qu’ont été entamés la semaine dernière les travaux publics de la Commission, plusieurs preuves, comme un courriel du président de l’association des hôteliers et une note de la police provinciale, ont montré que la police d’Ottawa avait choisi d'ignorer les indices selon lesquels la manifestation pourrait s'éterniser.

Rapidement, le service local de police s’est senti dépassé par les événements, a raconté le maire Jim Watson, qui s’est plaint de la lenteur à réagir dont ont fait preuve les gouvernements fédéral et surtout provincial lorsque la Ville a demandé des renforts pour un mettre un terme au rassemblement.

Résultat : la situation est vite devenue invivable pour les résidents et les commerçants, qui sont venus témoigner de l’enfer qu’ils ont vécu, vendredi dernier, devant la Commission. Les camionneurs faisaient la pluie et le beau temps au centre-ville, construisant même des cabanes en bois et une scène de spectacle devant le parlement.

Contrairement aux informations qui circulaient à l’époque, l’opération n’était toutefois pas financée par des acteurs étrangers, du moins pas dans les premiers jours de l’occupation, selon un document issu du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) déposé en preuve cette semaine.

Pas moins de 65 acteurs de ce sombre pan de l’histoire canadienne doivent témoigner d’ici le 25 novembre, dont Justin Trudeau, sept de ses ministres et des organisateurs du convoi.

Des avocats qui représentent l'Association canadienne des libertés civiles, la Canadian Constitution Foundation et une coalition de résidents ont également demandé au juge Paul Rouleau, qui préside la Commission, que Doug Ford et l'ex-procureure générale de l'Ontario Sylvia Jones comparaissent.