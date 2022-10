Halifax doit densifier son offre de logements pour répondre à la demande

Un nouveau rapport indépendant pour la province recommande de grands changements aux règles entourant le logement dans la Municipalité régionale d'Halifax pour faciliter la mise en chantier au cours des prochaines années.

Le groupe de travail sur le logement présidé par Geoff MacLellan a demandé un examen des obstacles aux projets de construction dans HRM à la firme Deloitte.

Le rapport indique que pour combler le déficit de logements en ce moment et pour atteindre un objectif de population de 525 000 en 2027, la ville devrait terminer 7600 [logements] par an jusqu’en 2027.

C’est plus du double du taux historique de construction dans la capitale.

Voici ce que le rapport suggère pour atteindre cet objectif :

supprimer les restrictions sur les maisons unifamiliales au profit des immeubles à logements;

réduire la taille minimale des terrains sur lesquels on peut bâtir;

revoir l'objectif de la participation et des appels du public;

éliminer la nécessité de fournir des places de stationnement pour tous les résidents.

Le rapport recommande que ces changements soient mis en œuvre immédiatement pour remédier à la pénurie de logements et planifier pour une population croissante.

Le ministère des Affaires municipales et du Logement et le groupe de travail sur le logement de la province collaboreront avec la Municipalité régionale d'Halifax pour mettre en œuvre les recommandations.

Geoff MacLellan dit que ces recommandations répondent à un besoin urgent.

Autant [ de logements] que possible c’est l'objectif , dit-il.

Geoff MacLellan passe du Transport aux Affaires, Énergie et Service Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

En ce qui concerne le stationnement, il dit que les transports en commun doivent être pris en compte dans les emplacements des nouvelles constructions.

Il ajoute que les résidents auront toujours leur mot à dire sur les projets de logement.

Nous sommes toujours à l'écoute de tous les Néo-Écossais , dit-il.

Il précise aussi que ces recommandations ne retirent pas les pouvoirs de la municipalité.

La municipalité régionale d'Halifax a communiqué son approbation au rapport par voie de communiqué dans lequel elle dit qu’ elle est très heureuse de voir que les recommandations de ce rapport indépendant servent à valider le travail important de la municipalité, y compris les efforts pour fournir plus de logements abordables .

Le communiqué indique aussi que beaucoup des recommandations reflètent des travaux déjà en cours .

Braedon Clark est le député provincial de Bedford South. Photo : BRAEDONCLARK.CA/PAUL DARROW

Le député libéral de l'opposition, Braedon Clark, croit que le rapport semble trouver le bon équilibre entre l'engagement des gens et la satisfaction d'un besoin.

Nous réalisons que nous avons une crise du logement dans la MRH et dans la province et je pense que nous devons créer autant d'unités que possible , dit-il.

Il est quand même préoccupé par le manque de détails sur le transport en commun.

Il croit que limiter les projets près des secteurs où le transport en commun est déjà en place ne sera pas suffisant.

Si vous voulez que les gens vivent dans des quartiers denses, ils ont besoin d’autobus et de traversiers pour se déplacer et je ne vois pas encore ça , remarque le député libéral.

Braedon Clark rappelle aussi que le logement est également un problème à l'extérieur d'Halifax et qu’il faut trouver des solutions pour d'autres municipalités le plus vite possible.