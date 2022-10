Un processus d’appel d’offres public pour une étude de faisabilité sera lancé dès le mois prochain. L'étude devrait se dérouler de janvier à août, lit-on dans un communiqué de la CMM diffusé jeudi matin.

On y apprend que la part des automobilistes dans le financement du transport collectif est en baisse et atteint actuellement 5 %, par rapport à 21 % pour les usagers, 27 % pour les municipalités et 46 % pour les gouvernements.

Dans la région de Montréal, une taxe sur l'essence, établie à 3 cents par litre, est prélevée pour financer le transport en commun. Mais en raison de l’électrification du parc automobile, la taxe sur l’essence est appelée à générer de moins en moins de revenus.

À l’heure des changements climatiques, où tous s’entendent sur l’importance de poser des gestes forts, un consensus sur le principe d’une tarification kilométrique émerge au sein des partenaires du transport collectif. On doit maintenant trouver la meilleure façon de l’implanter et cette étude de faisabilité est l’étape qui nous permettra d’y arriver , déclare la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Des études ont par le passé vanté ce système de tarification modulable, estimant qu'il est à la fois plus équitable et génère davantage de revenus.

Ce système a d'ailleurs fait ses preuves en Belgique, qui a introduit en 2016 une taxe kilométrique applicable aux poids lourds.

Une seule inconnue, soulève une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations ( CIRANO ) : le coût d'implantation d'un tel système.

Pour comptabiliser les kilomètres, une technologie GPS pourrait par exemple permettre de suivre un véhicule dans tous ses déplacements, comme le font certains assureurs.