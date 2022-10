Nouveau chef de police d’Ottawa : Eli El-Chantiry nie tout « conflit d’intérêts »

La Commission de services policiers d'Ottawa défend sa quête d'un nouveau chef de police, malgré les réclamations pour qu’elle attende que le nouveau conseil municipal entre en fonction.

Les candidats à la mairie Catherine McKenney et Bob Chiarelli ont écrit une lettre à la Commission civile de l'Ontario, mardi, lui demandant d'examiner ce qu'ils jugent comme « un conflit d'intérêts potentiel ».

Ils demandent à l'organisme indépendant d'enquêter pour savoir si la commission actuelle - qui supervise le Service de police d'Ottawa (SPO) - exerce son mandat de manière appropriée en essayant de recruter au plus vite un nouveau chef de police avant la fin de son mandat.

Le nouveau conseil municipal entrera en fonction le 15 novembre, ce qui signifie que de nouvelles personnes siégeront à la Commission de services policiers.

Mark Sutcliffe est le seul candidat à la mairie à soutenir cette décision, selon Catherine McKenney et Bob Chiarelli.

Ses deux adversaires affirment qu’il s’agit d’un conflit d'intérêts dans la mesure où le conseiller municipal Eli El-Chantiry, qui préside la Commission de services policiers d'Ottawa, supervise l'embauche du nouveau chef de police tout en étant coprésident de la campagne de M. Sutcliffe.

M. El-Chantiry a décidé de répondre à la demande d’enquête en adressant sa propre lettre à la Commission civile de l’Ontario, mercredi, contestant ces affirmations.

Il n'y a pas de conflit d'intérêts, réel ou perceptible, simplement parce qu'un candidat [Sutcliffe] a déclaré publiquement qu'il est d'accord avec une décision que la Commission de services policiers a prise à l'unanimité lors de sa réunion du 25 juillet de poursuivre le recrutement du prochain chef de la police , y écrit M. El-Chantiry.

Pour lui, tous les candidats ont la même influence que n’importe quel résident quant aux décisions de la Commission. Il ajoute que les rédacteurs de la lettre initiale doivent comprendre que la Commission a l'obligation légale de recruter un chef, contrairement au conseil municipal.

Il est malheureux et contraire aux meilleurs intérêts de la communauté que les candidats politisent une nomination qui n'est pas politique , juge-t-il.

Bob Chiarelli et Catherine McKenney ont qualifié de bon sens l'idée d'attendre qu'un nouveau conseil municipal soit en place et que la Commission Rouleau sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence ait entendu la police d’Ottawa – y compris l'ancien chef Peter Sloly lui-même – jugeant que les informations qui en sortiront pourraient être pertinentes pour aiguiller la décision de la Commission de services policiers.

Cette dernière aura une composition très différente après les élections, insistent-ils, et tous deux estiment qu'il est important que la nomination du chef reflète la vision du nouveau conseil municipal.

« C'est inacceptable pour le service de police et c'est inacceptable pour la communauté de ne pas avoir de chef permanent confirmé pendant plus d'un an. »