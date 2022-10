Manque d’ambulances à Ottawa : les candidats à la mairie font appel à la province

Pendant la pandémie, certaines des implications dramatiques d'un niveau zéro sont devenues plus claires. Une femme a dû attendre une ambulance pendant six heures, tandis qu’une ambulance a dû se déplacer de Gananoque pour répondre à un appel à Ottawa, ce qui équivaut à une distance de plus de 150 kilomètres.

Ottawa est aux prises avec des événements de niveau zéro depuis plus de cinq ans, mais en juin, la région avait déjà connu plus d'incidents de niveau zéro que les 750 qu'elle a connus pendant toute l'année 2021.

Le chef du personnel paramédical, Pierre Poirier, a qualifié cet été de sans précédent en ce qui concerne la fréquence et la durée des incidents de niveau zéro.

Le chef du personnel paramédical, Pierre Poirier Photo : Radio-Canada / Yanjun Li

M. Poirier a mentionné que cela était le résultat d'une combinaison de retards dans le dépôt des patients dans les hôpitaux, d'appels de service plus élevés que la normale et de congés liés à la pandémie.

En octobre, le chef du personnel paramédical a déclaré qu'il y avait eu plus de 1300 incidents de niveau zéro, bien qu'il ait ajouté que la durée des événements pris individuellement était de plus en plus courte.

La trésorière du syndicat représentant les travailleurs paramédicaux, Carrie Lynn Poole-Cotnam, affirme que la situation actuelle contribue à l'épuisement professionnel des travailleurs paramédicaux.

Certains choisissent de quitter la profession.

La trésorière du SCFP 503, Carrie Lynn Poole-Cotnam Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les candidats appellent la province à l'aide

Le syndicat appuie la lettre du maire sortant Jim Watson, envoyée au mois d'août, demandant 5 millions de dollars pour financer 42 travailleurs paramédicaux qui seraient en poste dans les hôpitaux pour aider à prendre les patients en charge et à les remettre en service.

Les candidats à la mairie, Mark Sutcliffe et Catherine McKenney, appuient tous deux la demande envoyée à la province. Ils s'engagent aussi à régler le problème récurrent du niveau zéro.

Les deux candidats affirment que le problème nécessitera de travailler avec la province pour régler les délais de déchargement en plus d'embaucher suffisamment de travailleurs paramédicaux. Les postes paramédicaux sont financés de manière équitable entre la province et la municipalité.

Il est clair qu'il s'agit d'un problème permanent qui nécessite une solution globale. Cela ne se produit pas une fois de temps en temps, mais plusieurs fois par jour , a expliqué M. Sutcliffe. Cela nécessite un dialogue avec le gouvernement provincial.

La Ville a embauché 14 travailleurs paramédicaux supplémentaires par an, et les deux candidats disent qu'ils seraient favorables à l'embauche de plus de personnel, mais leur programme ne contient pas de chiffres en ce sens.

Ottawa est en pleine croissance, nous le savons, et nous devons suivre cette croissance. Une partie essentielle de cela est de maintenir le nombre croissant d'ambulanciers dont nous avons besoin pour répondre à cette croissance , a mentionné Catherine McKenney.

De gauche à droite : les candidats à la mairie d'Ottawa Mark Sutcliffe, Catherine McKenney et Bob Chiarelli. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Dans une déclaration écrite, un autre candidat, Bob Chiarelli, a dit que la Ville n'a pas continué à embaucher pour répondre à la croissance de la population, mais qu'aucune embauche ne résoudra les problèmes dans les hôpitaux. Il a ajouté que les bonnes personnes doivent se réunir pour résoudre le problème.

Le syndicat estime que, compte tenu du volume d'appels, du vieillissement de la population ainsi que de la nature tentaculaire et étendue des quartiers de la ville, 30 travailleurs paramédicaux de première ligne supplémentaires seront nécessaires, chaque année, au cours des quatre prochaines années.

Nous prenons du retard , estime Mme Poole-Cotnam.

Les lits d'hôpitaux ne sont pas une solution rapide

De son côté, le président de l'Association professionnelle des paramédics d'Ottawa, Darryl Wilton, a soutenu que les municipalités s'attendent à ce que la province fournisse une solution depuis longtemps, étant donné les retards dans le transport des patients vers les lits d'hôpitaux.

Elles ont raison de le faire, mais dans l'intervalle, lorsque quelqu'un appelle le 911, il n'a que quelques minutes, quelques secondes. Ils n'ont pas des décennies à attendre que des lits d'hôpitaux ou des lits de soins de longue durée soient construits , a expliqué M. Wilton.

Il a ajouté que les politiciens municipaux se demandent également s'ils fournissent des fonds pour régler un problème qui relève de la compétence de la province.

Sont-ils prêts à financer un problème sur lequel ils n'ont aucun contrôle? C'est une position difficile. Nous savons que le problème ne va pas disparaître , a ajouté Darryl Wilton.

Le porte-parole des ambulanciers paramédicaux d'Ottawa, Darryl Wilton (archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

M. Wilton a toutefois mentionné que le fait de poster un petit nombre de travailleurs paramédicaux à l'hôpital pour surveiller les patients pris en charge ferait une énorme différence en libérant les équipes locales pour qu'elles puissent s'occuper du prochain patient, et ce, même si la province ne couvre que la moitié de la facture, comme c'est le cas pour les services paramédicaux réguliers.

Le chef du personnel paramédical, Pierre Poirier, mentionne que le service a mis ce programme à l'essai et qu'il a déjà commencé à faire une différence. Il ajoute que la province a accusé réception de la lettre du maire datée d'août 2022 concernant les 42 postes supplémentaires.

Le ministère de la Santé de l'Ontario assure avoir augmenté le financement pour les infirmières de débarquement qui surveillent les patients moins gravement malades lorsqu'ils sortent des ambulances, et qu'il a élargi les options pour que les ambulanciers paramédicaux puissent soigner les gens dans la communauté ou les emmener vers d'autres destinations que les hôpitaux.