La consultation publique sur la voie de contournement de Lac-Mégantic s’ouvrira bientôt

Les conclusions du rapport hydrogéologique et les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et les milieux humides devaient initialement être présentés du 29 août au 30 septembre. Cette consultation avait été reportée à la demande des maires de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes qui exigeaient des informations supplémentaires.

Cette fois-ci, une première séance d'information, sur invitation, aura lieu le 7 novembre au Centre sportif de Lac-Mégantic. Elle s'adresse aux citoyens directement touchés par le projet. Au lendemain de celle-ci, une séance ouverte à l'ensemble de la population se tiendra au même endroit. Puis, une séance virtuelle aura lieu le 9 novembre en soirée.

Les citoyens sont également invités à commenter le projet, par écrit, tout au long de la consultation publique.

Plus de détails sur les séances et sur la consultation publique peuvent être trouvés sur le site web de Transports Canada.

Rappelons que la nouvelle voie ferrée doit passer dans les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac. De plus, deux voies de triage dans le parc industriel de Lac-Mégantic doivent être intégrées au projet.

