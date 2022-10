Funérailles aujourd’hui des 2 policiers tués à Innisfil

L'agent Morgan Russell, 54 ans, et le policier Devon Northrup, 33 ans, tous deux du Service de police de Simcoe Sud, ont succombé à leurs blessures à l'hôpital après une fusillade dans une maison à Innisfil, au nord de Toronto, le 11 octobre.

Ils avaient répondu à un appel concernant de la nuisance dans la résidence.

L'Unité des enquêtes spéciales (UES), qui est responsable de l'enquête sur la fusillade, a déclaré que les deux patrouilleurs n'avaient pas dégainé leur arme avant d'être abattus par balles dans la résidence par un homme de 22 ans.

Le suspect a lui aussi péri dans la fusillade après un échange de coups de feu avec un troisième policier, indique l' UES .

Les funérailles deux deux agents doivent débuter à 11 h, à Barrie, selon le Service de police de Simcoe Sud.

La cérémonie est réservée à la famille, aux collègues et à des représentants d'autres corps de police et de services d'urgence. Des dignitaires, y compris le premier ministre Doug Ford et la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell, doivent aussi être présents.

Diffusion en direct

Les membres du public peuvent regarder la cérémonie depuis l'église Community Church d'Innisfil et l'église presbytérienne St. John à Bradford.

Les funérailles seront aussi diffusées en ligne sur le site web du Service de police de Simcoe Sud.

Un cortège funèbre doit également traverser la ville de Barrie à compter de 9 h, faisant la route entre le salon funéraire Adams, le salon funéraire Steckley-Gooderham et l'aréna Sadlon où aura lieu la cérémonie.