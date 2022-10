Rallye Motors : des documents jetés ont servi à commettre des fraudes

Les fraudes présumées portent notamment sur l’achat de véhicules de luxe, a indiqué le surintendant suppléant du détachement Codiac de la GRC , Benoit Jolette, durant une réunion de l’Autorité policière régionale de Codiac, en septembre.

Benoit Jolette a expliqué à cette occasion qu'une personne, qui a été arrêtée en août, a mis la main sur des renseignements financiers de plus de 100 personnes et s’en est servi pour acheter des véhicules de luxe et d’autres produits. Certains valaient jusqu’à 70 000 $ , a-t-il souligné.

Le surintendant suppléant du détachement Codiac de la GRC, Benoit Jolette, a parlé de l'enquête sur les fraudes lors d'une réunion de l’Autorité policière régionale de Codiac, en septembre. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

La GRC a publié un communiqué cette semaine prévenant les clients des concessionnaires Rallye Motors Hyundai et Rallye Motors Mitsubishi, de 2012 à 2017, de vérifier leurs antécédents de crédit en cas de fraude.

Selon le sergent Mathieu Roy, de la GRC , les enquêteurs ont déterminé que des gens non associés aux concessionnaires automobiles ont utilisé des renseignements personnels pour faire des demandes frauduleuses de financement, dont des prêts et des cartes de crédit au nom de leurs victimes.

Mathieu Roy a précisé mercredi que jusqu’à présent, 29 anciens clients de Rallye Motors sont victimes de fraude ou de vol d’identité.

L’entreprise ne fait pas de commentaire

Au Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s’applique aux organisations du secteur privé qui obtiennent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales.

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada explique sur son site web que les organisations sont responsables de faire en sorte que les renseignements personnels qu’elles possèdent sont jetés de façon à prévenir toute atteinte à la vie privée, par exemple en déchiquetant des documents ou en supprimant des fichiers numériques.

On ne sait pas si les documents chez les concessionnaires Rallye Motors ont été jetés entiers ou déchiquetés. L’entreprise ne fait pas de commentaire. Elle demande aux journalistes d’adresser plutôt leurs questions à la GRC .

Rallye Motors a indiqué mardi dans une publication sur Facebook qu’elle avait communiqué avec ses clients touchés.

Deux personnes attendues en cour l’an prochain

Selon la police, le stratagème frauduleux a été découvert lorsqu’une femme a été arrêtée pour une autre affaire, en juin.

Les policiers ont exécuté quatre mandats de perquisition dans le cadre de leur enquête, de juillet à septembre, dans la région de Moncton, et ils ont saisi à cette occasion une quantité importante de documents.

Un homme de 41 ans et une femme de 27 ans, de Moncton, ont été arrêtés. Ils ont été remis en liberté et leur comparution en cour provinciale à Moncton est prévue pour le 24 janvier.

Le surintendant suppléant Benoit Jolette a expliqué aux membres de l’Autorité policière régionale en septembre que les accusations à venir seront immenses .

La GRC dit avoir communiqué avec les clients des deux concessionnaires automobiles qui figurent dans les documents saisis durant ces perquisitions. Plusieurs clients lui ont parlé d’irrégularités financières qui semblent cadrer dans l’enquête.

Sarah Gallant est une cliente contactée par la police, qui avait découvert lors des perquisitions des documents contenant son nom, son adresse, son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance.

Elle n’a remarqué aucune irrégularité financière, mais les policiers lui ont expliqué qu’un compte de courriel a été créé en son nom, ce qui les portent à croire que quelqu’un était sur le point de se servir de son identité. Mme Gallant dit craindre que ses renseignements personnels aient été transmis à des tiers.