Des tatouages pour faire avancer la lutte contre le cancer du sein 

Une des tatoueuses a soulevé l’intérêt, je pense dans le mois d’avril dernier, pour cette cause qui lui tient à cœur, et on est toutes embarquées tout le monde , raconte Stéphanie Dallaire, l’une des copropriétaires du salon.

Dans les dernières semaines, les tatoueurs de P.Ink Tattoo ont préparé de nombreux dessins en incorporant le ruban qui représente traditionnellement la sensibilisation au cancer du sein, parmi lesquels les clients ont pu choisir. Tous les revenus étaient destinés à faire avancer la recherche et à aider les personnes vivant avec cette forme de cancer.

Dans tout ce qu’on faisait comme tatouage, on voulait avoir un petit ruban, pas nécessairement rose, mais discret. Ça pouvait être le "L" qu’on transformait en ruban dans les mots, juste pour dire qu’il était présent. Tout le monde a dessiné des dessins, des écritures, on s’est tous lancé dans des petites créations explique Stéphanie Dallaire.

Environ 70 personnes ont été tatouées pendant la journée, ce qui a permis au salon de dépasser son objectif initial. Dans une publication Facebook, l’équipe a indiqué avoir remis plus de 7300 $ à la Société canadienne du cancer.

Dès que ça a été lancé sur les médias, ça s’est rempli tellement rapidement, un jour, deux jours, c’était rempli, les horaires. Ça a vraiment fait fureur, je ne m’attendais pas à ça, car c’étaient des dessins quand même prédéterminés, des petits motifs , s’exclame la copropriétaire du salon.

Les propriétaires de P.Ink Tattoo et instigatrices du projet, de gauche à droite : Stéphanie Dallaire, Julie Vaillancourt et Amélie Dostie. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

« C’était vraiment une belle journée. Je suis fière de toute l’équipe, on s’est vraiment bien investis, puis je suis contente de toutes les personnes qui ont participé, leurs projets... Tout s’est tellement bien déroulé, c’est vraiment merveilleux. » — Une citation de Stéphanie Dallaire, copropriétaire de P.Ink Tattoo

Elle espère déjà pouvoir répéter l’expérience.

Porteuse d’espoir

Caroline Grégoire est l’une des clientes qui se sont fait tatouer mercredi. En rémission, elle se dit porteuse d’espoir du cancer du sein .

Son nouveau tatouage proclame I’m here , ou Je suis là en français.

Le tatouage de Caroline Grégoire indique « I'm here », ou « je suis là » en français. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Ça veut dire que je suis encore ici malgré les épreuves, malgré les interventions chirurgicales, malgré la douleur. [...] Moi, j’ai décidé de me faire tatouer pour marquer cette épreuve-là. Pas que je ne la vis pas tous les jours et que j’avais besoin, on va se le dire, d’un reminder, mais en fait, c’était pour encourager la belle initiative de P.ink Tattoo , indique-t-elle.

Sa visite au salon a ravivé des émotions. Ce n’est pas autant l’acte de se faire tatouer qui a été émotif, mais plutôt quand je suis arrivée. J’ai vu des gens qui sortaient de leur rendez-vous et qui me partageaient des choses. Ça, pour moi, ça a été très émotif, car ils m’ont raconté leur histoire envers le cancer. Ce n’est pas nécessairement eux qui ont vécu ça, c’est peut-être leur cousin, leur cousine , constate-t-elle.

Elle souhaite aussi souligner le dévouement, le travail et l’écoute des tatoueurs, qui a eu un effet thérapeutique chez de nombreux clients, selon elle.

« Je me suis toujours dit que le jour où je ne pleurerai plus en racontant mon histoire, ça sera la fois où je serai guérie de tout ça. Je n’ai pas pleuré, on a eu du plaisir, ça s’est fait dans la joie. [...] C’est marqué "je suis ici", c’est parce que je suis encore vivante et que je porte l’espoir en moi. » — Une citation de Caroline Grégoire, porteuse d’espoir du cancer du sein

La journée a par ailleurs revêtu un aspect particulier, puisque c’est Amélie Dostie, l’une de ses anciennes élèves, qui l’a tatouée.

Caroline Grégoire et la tatoueuse et copropriétaire de P.Ink Tattoo, Amélie Dostie. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune