C'est inévitable, la composition d'un nouveau conseil des ministres donne toujours lieu à d’innombrables spéculations. Les élections n’ont souvent pas encore eu lieu qu’on évoque, çà et là, les noms de ceux qui pourraient accéder au cabinet, en être démis ou y changer de fonction.

On sait pourtant que c’est le premier ministre et sa garde rapprochée qui contrôlent l’essentiel des opérations. À ceux qui pouvaient encore en douter au sein de son caucus, François Legault a d’ailleurs servi mardi un message clair : les insatisfaits n’ont pas intérêt à faire trop de vagues.

Au-delà du jeu de chaises auquel se livrera jeudi après-midi le premier ministre, il ne faut surtout pas perdre de vue l’ampleur des défis qui attendent la Coalition avenir Québec à l’aube de ce nouveau mandat. Quatre années sont si vite passées!

Des problèmes récurrents

Si on ne compte plus depuis longtemps les promesses de réforme du réseau de la santé qui n’ont pas porté leurs fruits, le plan présenté par Christian Dubé, le printemps dernier, a redonné un peu d’espoir aux Québécois.

Former davantage de professionnels de la santé prend certes plusieurs années, mais bien des citoyens risquent de devenir encore plus cyniques si aucun changement n’est perceptible d’ici la fin du mandat caquiste. La liste d'engagements à honorer est longue et il sera indispensable d'en assurer un suivi serré.

La même logique vaut pour la pénurie d’enseignants dans les écoles et le manque de places dans les services de garde. On peut bien sûr comprendre que le gouvernement ait dû retarder certains projets, pandémie oblige, mais la patience a ses limites.

Si Christian Dubé est assuré de conserver son poste, parole de premier ministre, le sort de Jean-François Roberge est beaucoup plus incertain. Le choix de son successeur, le cas échéant, sera déterminant.

Un contexte économique fragile

À ces problèmes récurrents s’ajoute un contexte économique nettement moins favorable aujourd’hui qu’il y a quatre ans.

Les milliards de dollars de surplus hérités du gouvernement Couillard en 2018 se sont transformés en déficits – déficits que les baisses d’impôt promises par François Legault en campagne électorale risquent d’exacerber. C’est sans parler des craintes de récession que le ministre des Finances a chiffrées cette semaine à 50 % .

Le chef de la CAQ a fait du redressement économique du Québec l’un de ses principaux objectifs, mais on est encore loin d’avoir rattrapé l’Ontario. Même si Pierre Fitzgibbon se voit confier un superministère de l’Économie, comme on l’évoque en coulisses, Eric Girard admet déjà qu’il faudra revoir à la baisse les prévisions de croissance pour 2023.

Eric Girard estime à 50% les risques de récession. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le ministre des Finances aimerait certainement pouvoir compter sur un accroissement des transferts en santé pour équilibrer son budget, mais en dépit de demandes répétées, Ottawa tarde à s’engager sur la question.

Qu'en est-il de la CAQ nationaliste?

Sur ce front comme sur bien d’autres, la CAQ a encore à faire la démonstration que sa posture nationaliste permet d’obtenir davantage du gouvernement fédéral que n’en ont été capables naguère Philippe Couillard et le Parti libéral du Québec.

De façon plus générale, il faudra voir ce qu’entend faire François Legault pour renforcer son image de premier ministre nationaliste. Le chef de la CAQ se targue d’avoir redonné la fierté aux Québécois, avec ses projets de loi sur la laïcité de l’État et la défense de la langue française, mais on peut compter sur Paul St-Pierre Plamondon pour en demander davantage.

Le premier ministre a promis de rapatrier de nouveaux pouvoirs en matière d’immigration, mais il faudra d’abord regagner la confiance de ceux qui ont été heurtés par ses déclarations intempestives et celles de Jean Boulet.

Justin Trudeau et ses ministres – on l’a bien vu durant la campagne électorale – sont prompts à défendre les néo-Québécois. Les convaincre de donner plus de latitude à un gouvernement qui a fait preuve de si peu de tact envers ceux qu’ils se font forts de protéger tiendrait de l’exploit.

Le choix du prochain ministre de l’Immigration sera bien sûr décisif, tout comme celui du ministre des Affaires intergouvernementales, qui sera vraisemblablement chargé de mener à bien la négociation.

Il faudra aussi bien sûr surveiller qui sera nommé à l’Environnement. Après avoir fait peu de cas de cette question lors de son élection en 2018, voilà que François Legault souhaite maintenant qu’on se souvienne de lui comme du premier ministre de la transition énergétique. L’occasion est belle de remettre les compteurs à zéro.

Une deuxième chance

Sur le chemin de la campagne électorale, de nombreux Québécois se sont dits reconnaissants de la manière dont François Legault a géré la crise sanitaire. Legault, y’a fait ce qu’il a pu , m’avait confié un électeur lavallois le mois dernier, résumant en quelques mots l’état d’esprit de bien des citoyens. Cette reconnaissance ne durera toutefois pas éternellement.

Au fond, réussir à se faire réélire était peut-être la partie facile de l’équation; gouverner pendant encore quatre ans pourrait s’avérer plus ardu. François Legault a intérêt à faire les bons choix.