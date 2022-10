Annulation de l’élection scolaire dans la circonscription 3 de Viamonde à Toronto

Amina Bibi Bhaiyat et Joseph Frasca étaient candidats, mais aucun d'entre eux ne parlait français. Ils n'avaient pas non plus fait campagne.

Des parents avaient commencé à s'interroger sur la pertinence de ces candidatures.

Le communiqué publié mercredi soir par la Ville de Toronto ne précise pas lequel des deux candidats ne remplissait pas les conditions.

Le greffier John D. Elvidge rappellait que pour être éligible, en vertu de la Loi sur l'éducation de l'Ontario, un candidat devait :

Avoir comme langue maternelle le français et toujours la comprendre;

Avoir étudié dans une école française au Canada;

ou

Avoir des enfants qui ont étudié ou qui étudient à l'école française au Canada.

Le scrutin n'aura donc pas lieu lundi et il faudra procéder à une élection partielle.

Environ 3700 électeurs sont touchés par cette décision.

La circonscription inclut les résidents de six quartiers électoraux de la Ville de Toronto :

Spadina-Fort York (quartier 10)

University-Rosedale (quartier 11)

Toronto-St. Paul’s (quartier 12)

Toronto Centre (quartier 13)

Toronto-Danforth (quartier 14)

Beaches-East York (quartier 19)

Il est maintenant trop tard pour changer les bulletins de vote.

Lundi, on demandera aux électeurs touchés de ne pas indiquer leur choix dans cette section du bulletin de vote.