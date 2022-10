L’embauche de 100 nouveaux policiers pourrait-elle résoudre les problèmes de Vancouver?

Le nouveau maire élu de Vancouver, Ken Sim , promet d’embaucher 100 nouveaux policiers et 100 nouveaux travailleurs en santé mentale durant sa première année de mandat pour lutter contre la criminalité et répondre aux problématiques liées à la santé mentale. Cette promesse phare de sa campagne aura-t-elle l’effet escompté?

Le service de police de Vancouver compte près de 1350 agents, selon le dernier bilan de 2021, et a le corps policier a déjà demandé à la Ville d'en embaucher plus.

Il y a un an, la police de Vancouver voulait avoir plus de policiers, 60, en fait, mais le conseil ne voulait pas donner d’argent pour cette embauche , explique Lisa Dominato, qui a remporté l’un des sièges du conseil municipal sous la bannière d’ABC Vancouver, le parti de Ken Sim.

Le nouveau maire élu de Vancouver, Ken Sim, précise que les 94 points de sa plateforme prendront du temps à se concrétiser. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Être plus efficace et plus empathique en gérant les problèmes que nous avons dans nos rues présentement , c’est le désir avoué du nouveau maire qui entrera officiellement en fonction le 7 novembre. Il reste pourtant vague sur la façon dont il entend concrétiser cette vague d’embauches en un an.

Prévenir ou réprimer

C’est pourtant la manière dont il va y parvenir qui pourrait faire une différence, dit le professeur 'Marc Alain, du département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il estime que la clé sera d’orienter ces policiers vers un travail de prévention.

Nous parlons ici d’une délinquance très floue, qui se crée autour du phénomène de la dépendance et de la consommation , avance-t-il.

Selon les spécialistes, les policiers embauchés devront adopter une approche de prévention pour voir de véritables résultats dans les rues de Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

La chose à retenir, c’est que la répression simple, ça ne fonctionne pas , avertit d’emblée Francis Langlois, membre de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand.

Il rappelle que dans les années 1980 et 1990, avec la hausse de la violence dans les grandes villes américaines, comme New York, Boston ou Philadelphie, le premier réflexe des élus avait été en effet de mettre plus de policiers dans les rues.

Mais quand tu mets plein de monde en prison, ça crée ensuite une génération de vrais criminels , illustre le spécialiste. Il nuance toutefois que, parfois, plus de policiers sur le terrain contribue à réduire la criminalité dans certains endroits, mais qu'on voit une réelle différence dans les villes qui ont opté pour un modèle plus collaboratif, dans lequel la police travaille de près avec les intervenants locaux.

Robert Gordon, professeur de criminologie à l’Université Simon Fraser, estime qu’il est difficile d’établir des comparaisons entre Vancouvevr et d'autres villes. C’est inhabituel comme situation, car dans ce cas, j’imagine qu’on aura 100 nouveaux policiers qui seront affectés à la même zone pour cibler un problème , prévoit-il.

Robert Gordon, professeur de criminologie à l’Université Simon Fraser, espère voir une plus grande coordination entre les services de police du Grand Vancouver, estimant que les problèmes de criminalité ne se limitent pas à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Marc Alain ajoute aussi que si le but du nouveau maire est de rassurer les gens en mettant plus de policiers dans la rue, ce geste peut aussi avoir l’effet contraire. On a l’impression magique que plus on met de policiers, plus les gens vont être satisfaits et rassurés, mais, au contraire, ça peut contribuer au sentiment d’insécurité, car le public peut se demander ce qui se passe en voyant plus de policiers dans les rues , explique-t-il.

Policiers d’expérience recherchés

Chercher une main-d'œuvre qui répondra aux besoins sur le terrain n’est pas une mince affaire, selon plusieurs intervenants.

Ça demande une formation qui est très spécialisée, ça demande des études, un suivi. Bref, ce n’est pas du jour au lendemain qu’on peut faire ça , illustre Marc Alain.

Le milieu communautaire méfiant

Vince Tao, organisateur communautaire à Vandu, doute cependant de la faisabilité du projet d’embauche de 100 travailleurs en santé mentale et de 100 policiers en l’espace d’un an. Ces deux cibles sont complètement irréalistes et [le maire] n’a pas de pouvoir pour agir là-dessus , s’exclame-t-il.

Même son de cloche du côté de Sarah Blythe, la directrice générale de l’organisme Overdose Prevention Society, qui se demande d'où proviendront les fonds. La preuve sera dans le budget , affirme-t-elle. J’espère que les autres services qui sont primordiaux pour le Downtown Eastside ne seront pas coupés pour chercher les fonds.

Le parti ABC affirme qu’il va demander au Service de police de Vancouver d’imposer l’utilisation de caméras à tous les agents de police en patrouille, 24 heures par jour et 7 jours par semaine, d’ici l’été 2025. Photo : Getty Images / Jack Taylor