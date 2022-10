Des Albertains sauvent des milliers de poissons coincés dans les canaux d’irrigation

Les canaux d’irrigation jouent un rôle crucial en Alberta, surtout en saison chaude, lorsqu’ils transportent l'eau des rivières et des réservoirs pour alimenter les communautés rurales, les champs et les espaces de loisirs. L'eau transportée entraîne toutefois dans son cours des milliers d’espèces aquatiques, dont des poissons qui se retrouvent bloqués quand les canaux sont fermés, à l’automne.

C'est un problème récurrent , rappelle la biologiste Lesley Peterson, qui travaille à Calgary pour le compte de l’organisme à but non lucratif Truite Illimitée Canada. Les poissons deviennent vulnérables à l'assèchement et au gel.

Plus d'un million de poissons sauvés

Pour éviter qu’ils se retrouvent à la merci des prédateurs, Truite Illimitée, qui travaille à la conservation des écosystèmes d'eau douce à travers le pays, organise depuis 1998 des opérations de sauvetage tous les automnes. Ces opérations ont notamment lieu dans des canaux qui détournent les eaux de la rivière Bow, celles du réservoir Waterton et celles de la rivière Oldman.

Les bénévoles utilisent une technique de pêche qui consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau afin d'étourdir et d'immobiliser temporairement les poissons avant de les capturer pour collecter des données. Les poissons sont ensuite relâchés dans la rivière ou le réservoir d'où ils viennent.

En 24 ans, Truite Illimitée dit avoir sauvé plus d'un million de poissons.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les bénévoles de Truite Illimitée Canada utilisent une technique de pêche consistant à faire passer un courant électrique dans l'eau afin d'immobiliser temporairement le poisson, pour pouvoir ensuite le capturer et le ramener à son habitat d'origine. Photo : Fournie par l'organisme Trout Unlimited Canada.

L'exemple autochtone

Bien avant Truite Illimitée Canada, des membres de la Nation Piikani s’adonnent depuis 1990 au sauvetage des poissons coincés dans les canaux d'irrigation le long de la rivière Oldman, qui traverse la réserve juste à l'ouest de Fort Macleod.

Les poissons concernés vont du corégone des montagnes à la truite fardée en passant par le grand brochet, qu’ils ramassent dans des filets, puis les placent dans des réservoirs de rétention oxygénés, avant de les ramener à la rivière Oldman pour les y relâcher en fin de journée.

Harley Bastien, membre de la Nation Piikani et organisateur du sauvetage annuel, indique que ses équipes ont réussi à déplacer environ 250 000 poissons depuis qu'elles ont commencé leurs opérations de sauvetage il y a 32 ans, dont environ 4000 au cours de ce mois d’octobre.

Des espèces menacées

Lesley Peterson s'inquiète aussi du déclin des populations de truites arc-en-ciel dans la rivière Bow , et dont le phénomène des poissons coincés dans les canaux d'irrigation pourrait être une des causes.

Elle souligne que des espèces considérées comme menacées, comme l'omble à tête plate ou la truite fardée, se retrouvent dans les canaux d'irrigation.

En quête d'une solution durable

Selon Carla Jones, du ministère de l'Environnement et des Parcs, le gouvernement provincial a ajouté des dispositifs d'exclusion des poissons, comme des écrans, à certains réservoirs, mais ils ont eu un succès limité.

Un système de canaux est trop grand pour exclure efficacement les poissons tout en répondant aux besoins d'approvisionnement en eau , explique-t-elle, en ajoutant que les écrans peuvent également être obstrués par des débris.

Nous avons réussi à minimiser l'entraînement et la mortalité des poissons grâce à des changements opérationnels comme la réduction de la quantité de détournement pendant les périodes où les espèces de poissons se déplacent ou pendant les périodes de frai.

Mme Jones affirme que le Ministère tente de voir comment différents appareils pourraient aider, à condition de s'assurer qu'ils n'empêchent pas l'infrastructure de fonctionner correctement.

Entre-temps, la province dit offrir du personnel et de l'équipement pour aider aux sauvetages de poissons.

Quant à l'organisme Truite Illimitée, il organisera un autre sauvetage ce week-end à Carseland, à environ 40 kilomètres au sud-est de Calgary, car pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, regrette Lesley Peterson.

Avec des informations de Taylor Simmons, Nathan Godfrey et Rob Brown