Les antidépresseurs souvent prescrits dans les foyers de soins de longue durée au pays

Le recours à des médicaments psychotropes pour traiter les personnes de 65 ans et plus résidant dans des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite a augmenté pendant la pandémie, au moment où le confinement suscitait des inquiétudes quant à la santé mentale de cette clientèle.

Selon un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) publié jeudi, ces personnes étaient trois fois plus susceptibles que les autres aînés de se voir prescrire des antidépresseurs.

Dans son rapport Évolution de la prescription de médicaments aux personnes âgées au Canada, l' ICIS indique que ces aînés sont huit fois plus susceptibles de se voir prescrire un antipsychotique que les personnes du même âge qui ne vivent pas dans ces établissements.

Au Canada, le taux d’utilisation des antidépresseurs dans les foyers est passé de 62 % à 64,7 % entre 2019 et 2022.

Le taux d’utilisation d’antidépresseurs chez les personnes âgées, toutes catégories confondues, est passé de 22,3 % en 2019 à 23,4 % en 2021. Environ 140 000 personnes de plus sont sous antidépresseurs depuis le début de la pandémie, selon le rapport.

Du côté des antipsychotiques, l’augmentation est de 5,4 points de pourcentage dans les résidences pour personnes âgées au Canada. Le taux d’utilisation d’antipsychotiques dans les foyers est passé de 37,1 % en 2019 à 42,5 % en 2021.

Selon plusieurs études, la pandémie a eu des conséquences importantes sur la santé mentale des Canadiens.

Une pandémie difficile pour les aînés

Gestionnaire du Service d’information sur les produits pharmaceutiques de l’ ICIS, Tracey Fisher explique les personnes âgées ont été le plus touchées par la COVID-19.

Elles étaient soumises à de longues périodes d’isolement sans possibilité de voir leur famille. Tout cela pourrait avoir contribué à l’augmentation que nous constatons , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Les restrictions sanitaires durant la pandémie ont engendré une diminution du nombre de résidents dans les foyers de personnes âgées.

Cette évolution doit être prise en compte dans l’examen des tendances en matière de prescription de médicaments chez les patients en soins de longue durée , peut-on lire dans le rapport.

Au Manitoba, le rapport fait état d'une augmentation des prescriptions d'antipsychotiques dans les établissements de soins de longue durée pendant la pandémie, où le taux d'utilisation est passé de 30,6 % à 35,5 % entre 2019 et 2021.

Pour mettre ce rapport sur pied, l’ ICIS a utilisé les données recueillies auprès des programmes d’assurances médicaments de toutes les provinces et du Yukon. Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne soumettent pas de données au Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits.

Plus de prescriptions pour les femmes de 65 ans et plus

L’ ICIS démontre qu’en moyenne, les prescriptions de ces médicaments sont plus nombreuses chez les femmes âgées que chez les hommes.

En 2021, au Canada, on a prescrit plus de 10 catégories de médicaments à une femme sur quatre (24,6 %) de 65 ans et plus, alors que c’était le cas pour 23,3 % des hommes du même âge.

Une catégorie regroupe plusieurs types de médicaments qui ont des effets médicaux similaires.

Selon Tracey Fisher, les femmes sont reconnues pour vivre plus longtemps que les hommes et souffrent de plus de maladies chroniques en vieillissant. Elles sont aussi plus enclines à rechercher des soins que les hommes , ajoute-t-elle.

Augmentation des médicaments contre les maladies cardiovasculaires et le diabète

Selon le rapport de l’ ICIS , plus de la moitié des Canadiens de 65 ans et plus ont reçu une prescription de statines, un médicament utilisé pour traiter l'hypercholestérolémie. Ce médicament est aussi prescrit après une crise cardiaque.

Selon l’ ICIS, environ 220 000 personnes âgées de plus de 65 ans et plus ont utilisé des médicaments pour traiter le diabète au cours des dernières années. Le taux d’utilisation est passé de 20,1 % en 2017 à 21,4 % en 2021 , détaille le rapport.

Moins d'opioïdes et d’antibiotiques

Selon le rapport, 32 000 personnes âgées de moins de 65 ans ont traité des douleurs chroniques à l'aide d'opioïdes. De 2017 à 2021, le taux d’utilisation de cette catégorie de médicaments est passé de 17,3 % à 14,9 %.

Tracey Fisher explique que si les opioïdes sont efficaces pour la gestion de la douleur, ils peuvent aussi être dommageables pour les patients, entre autres à cause de leurs effets euphoriques et psychologiques.

Des campagnes tentent de sensibiliser la population aux conséquences de ces médicaments pour que le nombre de prescriptions pour les opioïdes diminue, tout en proposant d’autres solutions.

Les prescriptions pour les antibiotiques ont considérablement diminué pendant la pandémie , mentionne aussi Tracey Fisher. Selon le rapport, l’utilisation d'antibiotique est passée de 38,6 % avant la pandémie à 30,5 % en 2021. Cela représente 380 000 personnes âgées de moins qui ont été traitées à l'aide d'antibiotiques.

Pendant la pandémie, les aînés ont moins consulté les médecins, qu'ils ont vus seulement lorsque leurs symptômes étaient graves.

Dans le cas du Manitoba, par exemple, le taux de prescriptions d'opioïdes entre 2017 et 2021 est passé 17,4 % à 14,6 %. Du côté des antibiotiques, le taux de prescription est passé de 39,6 % à 31,4 % entre 2019 et 2021.

Au total, une personne âgée sur quatre reçoit une prescription pour au moins 10 catégories de médicaments. Cette tendance est en fait constante depuis les cinq dernières années, rappelle Mme Ficher. Cependant, on a vu une légère augmentation pendant la pandémie.

Le rapport de l' ICIS précise que, pendant la pandémie, il y a eu moins d'interactions entre la population canadienne et les services de santé en raison des mesures sanitaires. Cela s’est accompagné d’une baisse du nombre moyen de médicaments qui leur ont été prescrits.

Cependant, le taux de prescription des médicaments qui ont pour but de traiter les affections chroniques chez les personnes âgées est resté stable pendant cette période.