Pêche blanche à La Baie : une hausse des tarifs nécessaire en raison du déneigement

En raison notamment d’une hausse importante du contrat à venir pour le déneigement des villages, les adeptes de pêche blanche à La Baie devront composer avec une hausse des tarifs et la disparition de certaines activités extérieures pour la saison 2023.

C’est ce qui ressort de l’assemblée annuelle qui s’est tenue mercredi soir au Vieux Théâtre de La Baie. Elle était également diffusée en ligne sur la page Facebook de Contact Nature, l’organisme qui gère l’activité pour la Ville de Saguenay.

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, a expliqué que le contrat de déneigement, qui n’est pas encore officiellement octroyé, se dirige vers un montant de 200 000 $, alors qu’il se chiffrait autour de 50 000 $ il y a quelques années encore. Il n'y a qu'un seul soumissionnaire. Les normes de sécurité exigées pourraient expliquer qu'une seule entreprise soit allée de l'avant.

De plus, Contact Nature ne pourra bénéficier cette année d’une subvention salariale de 75 000 $, comme elle a eu droit lors des deux années de pandémie.

De l’autre côté, la contribution financière de Saguenay sera la même que l’an dernier. Le souhait de la Ville est d'ailleurs de la réduire graduellement à compter de 2024.

Juste avec le déneigement et l’analyse des glaces et les subventions salariales, c’est 175 000 $ qu’il fallait aller chercher. Tous ces éléments-là qu’on a mis en place, ça nous a permis d’aller réduire considérablement le coût, mais il fallait quand même malheureusement faire une augmentation pour la saison 2023 parce que la bouchée était trop grosse à prendre, juste en réduisant les services , a expliqué lors de l’assemblée Marc-André Galbrand.

L’an dernier, plus de 1000 cabanes, 1395 en comptant les abris temporaires, avaient pris place sur les glaces de la baie des Ha! Ha! pour taquiner le poisson.

Les hausses

Avant d'aborder le hausses, Marc-André Galbrand et les autres intervenants présents ont invité les utilisateurs à faire leur part pour assurer la pérennité de l'activité.

Ainsi, les terrains coûteront 240 $ par année, ce qui est une augmentation de 65 $. Pour ce qui est du billet journalier, il passe de 5 $ à 10 $. Les passes saisonnières, elles, seront majorées de 10 $ pour atteindre 35 $.

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Question de réduire les dépenses, il n’y aura pas d’anneaux de glace, de patinoires ou d’aires d’animation. Il n’y aura également plus de stations de déchets sur les glaces. Les pêcheurs devront se départir de leurs déchets dans des conteneurs placés à la sortie des deux villages.

Ces décisions ont été prises en ligne avec les résultats d’un sondage effectué auprès des adeptes.

Une réflexion stratégique sera menée dès 2023 pour arriver à trouver des solutions pour la période de 2024 à 2026. Il a notamment été proposé, à l'instar de ce qu'a fait Saguenay, d'acheter l'équipement de déneigement, soit les tracteurs.

Finalement, un spectacle-bénéfice sera organisé le 19 novembre au Vieux Théâtre avec une formation musicale liée intimement à la pêche blanche, soit le groupe baieriverain Orloge Simard. Un de ses premiers succès, Cabane à pêche, avait même servi de carte de visite, en version édulcorée, dans un reportage diffusé en France.

Les annonces ont été assez bien accueillies, comme l’ont démontré les applaudissements nourris à la suite de félicitations d’un pêcheur faites au micro.

Renouvellement des terrains

Pour ceux qui voudront garder le même terrain pour la prochaine saison, il sera possible de le renouveler en ligne à compter de jeudi matin, et ce, pour une période de deux semaines. Il sera aussi possible de le faire par téléphone. Les terrains vacants seront ensuite offerts en ligne à partir du 14 novembre.