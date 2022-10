Plus de 70 chats en attente d’adoption à la SPA Mauricie

Alors que pendant la pandémie elle avait peine à répondre à la demande, l’organisme à but non lucratif fait face à une importante baisse de l’intérêt de se procurer un animal de compagnie.

L’automne est une période normalement achalandée pour la SPA . Avec les premiers gels, certains citoyens sont venus confier des chats qu'ils ont vu errer tout l'été dans leur quartier.

La directrice générale de la SPA Mauricie, Sarah Lise Hamel constate que l’adoption de félins connaît un certain ralentissement depuis la rentrée scolaire. C'est difficile à expliquer. Est-ce que c'est le retour en classe? Il y a plusieurs facteurs. Est-ce que ce sont des raisons économiques? On a de la difficulté à expliquer la raison exacte.

En ce moment, plus de 70 chats attendent d’être adoptés. L’organisme profite de son 45e anniversaire pour lancer une campagne afin d’inciter les gens à se procurer un animal de compagnie. Il en coûte maintenant 45 $ au lieu de 260 $ pour adopter un chat de sept mois et plus.

En dépit de ce ralentissement, les chiffres semblent demeurer stables depuis ceux de 2020.

Avec les informations d’Hélène Lequitte