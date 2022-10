La minisérie Pour toi Flora récompensée au MIPCOM de Cannes

Diffusée sur ICI Tou.tv, la série sur les pensionnats pour enfants autochtones Pour toi Flora a gagné mercredi un prix MIPCOM Cannes Diversify TV dans la catégorie « Representation of Race and Ethnicity ».

Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce prix du MIPCOM qui vient confirmer que l’histoire de Pour toi Flora, bien qu’elle soit ancrée au Québec, résonne avec le public international , ont déclaré, par communiqué, Jason Brennan, le producteur de cette série de six épisodes, et Sonia Bonspille Boileau, qui l’a écrite et réalisée.

Et ça nous confirme surtout qu’il y a une reconnaissance pour les histoires de nos aînés et des survivants. On les écoute, on comprend enfin leur vécu , a ajouté le duo.

Les prix MIPCOM Cannes Diversify TV visent à célébrer la diversité et l’inclusion dans les séries et émissions télévisées. Le Marché International des Programmes de Communication (MIPCOM) réunit chaque année, à Cannes, l’industrie mondiale de la télévision, qui y vient pour acheter ou vendre des contenus télé.

Mettant en vedette Dominique Pétin, Marco Collin, Virginie Fortin, ou encore Antoine Pilon, Samian, André Robitaille et Théodore Pellerin, Pour toi Flora raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur anichinabés qui tentent de faire la paix avec leur douloureux passé dans un pensionnat.