Les députés de l’Est-du-Québec feront-ils partie du conseil des ministres?

Le premier ministre du Québec, François Legault, dévoilera jeudi après-midi la composition de son conseil des ministres et les élus de l'Est-du-Québec sont impatients de connaître l'identité des ministres qui seront responsables du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

Plusieurs d'entre eux espèrent que chaque région aura droit à son propre ministre régional, pour que celui-ci n'ait pas à partager son temps entre plusieurs régions, comme l'a fait l'ex-ministre caquiste Marie-Eve Proulx au début du premier mandat du gouvernement caquiste.

« Je m’attends à avoir une nomination dans le Bas-Saint-Laurent et une nomination en Gaspésie. Je pense que chacune des régions mérite son ministère. » — Une citation de Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

C’est aussi une question de qualité du travail, parce que ce sont des territoires qui sont énormes. Demander à quelqu’un de faire les deux territoires serait pour moi impossible , juge le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis.

Le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, abonde dans le même sens. Je pense que le gouvernement a l’opportunité de nommer quelqu’un de la Gaspésie à la table des ministres , affirme-t-il. C’est important pour nous d’avoir quelqu’un qui connaît bien les enjeux de la Gaspésie autour de la table des décideurs.

De son côté, le maire de Rimouski, Guy Caron, souhaite surtout avoir un ou une ministre responsable qui soit bien au fait des enjeux locaux, disponible et ouvert à la collaboration.

Plusieurs élus souhaitent aussi qu'un ministre issu des régions de l’Est-du-Québec se retrouve à la tête d'un ministère important pour les enjeux locaux, comme la foresterie, les pêcheries ou le tourisme, par exemple.

Des noms circulent

En entrevue à l’émission Même fréquence lundi, les préfets des MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques, Michel Lagacé, Serge Pelletier et Bertin Denis, n’ont pas caché leur souhait de voir Amélie Dionne, nouvelle députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, être nommée ministre responsable du Bas-Saint-Laurent.

La candidate de la CAQ, Amélie Dionne, est élue dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

En plus de représenter leur secteur du Bas-Saint-Laurent, les trois préfets estiment que Mme Dionne est bien informée sur les dossiers en cours, puisqu’elle a accompagné ces dernières années la ministre sortante responsable de la région, Caroline Proulx.

Le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, verrait bien quant à lui le nouveau député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, à la tête du ministère du Tourisme, ce dernier étant une figure bien connue de l’industrie touristique de la région.

Stéphane Sainte-Croix a notamment été directeur de Destination Gaspésie avant de faire le saut en politique avec la Coalition avenir Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Sur la Côte-Nord, la Coalition Union 138 n’exprime pas de préférence entre les deux députés caquistes de la région et espère surtout que l'élu désigné comme représentant de la Côte-Nord fera avancer le dossier du pont sur la rivière Saguenay.

On va travailler avec les gens qui sont en place, puis on va s’assurer qu’ils portent le dossier. Le ministre qui va être responsable de la Côte-Nord, on va vouloir des rencontres avec lui, on va s’assurer qu’il porte le dossier le plus loin possible , affirme le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay.

Beaucoup d'espoirs envers Kateri Champagne Jourdain sur la Côte-Nord

Néanmoins, le nom de la nouvelle députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, revient souvent dans la bouche de certains élus qui la verraient bien obtenir un ministère et devenir ministre responsable de la Côte-Nord. C’est notamment le cas du chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard.

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard (archives) Photo : Radio-Canada / Guy Bois

En entrevue mercredi à l’émission Bonjour la Côte, il a par ailleurs affirmé que la création d'un superministère de l'Économie, avec à sa tête Pierre Fitzgibbon, serait de mauvais augure pour les Premières Nations.

Selon Ghislain Picard, les relations de l’ APNQL avec le gouvernement caquiste ont été difficiles durant le dernier mandat sur les sujets économiques, ceux touchant l'emploi ou encore l'exploitation des ressources naturelles.

D'autre part, M. Picard souhaite que la responsabilité du ministère des Affaires autochtones incombe directement au premier ministre François Legault. Ça influencerait la façon dont les dossiers sont gérés au sein du cabinet [...], pour que ce soit vraiment l'ensemble du gouvernement qui sente un peu une volonté politique, si elle existe, à vraiment faire les choses autrement , estime le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

La composition du nouveau Conseil des ministres sera annoncée jeudi à 14 h.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux