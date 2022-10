Langue française à YVR : 22 plaintes fondées selon le commissaire aux langues officielles

Difficile de respecter à la lettre la Loi sur les langues officielles dans les aéroports de l’ouest du pays : une nouvelle enquête du commissaire aux langues officielles fait état de 22 manquements à l’aéroport de Vancouver (YVR) depuis 2019, et liste cinq recommandations à mettre en place dans les six mois.

L’aéroport de Vancouver, où plus de 25 millions de voyageurs transitaient chaque année avant la pandémie, est sujet à la Loi sur les langues officielles en raison d’un bassin de plus 5000 personnes francophones dans le Grand Vancouver.

L’enquête s'est attardée sur la partie IV de la Loi sur les langues officielles, en particulier sur les articles 22 à 25, 27 et 28, qui énoncent les obligations des institutions fédérales d'offrir des services au public canadien et aux voyageurs dans les deux langues officielles, ainsi qu’aux articles 7, 8 et 12 du Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services.

Les incidents traités et décrits dans le rapport préliminaire dont Radio-Canada a obtenu copie se sont produits entre le 9 décembre 2019 et le 2 mars 2021 :

huit plaintes concernent de la signalisation à l’aéroport qui était uniquement en anglais ou avec une place pas aussi importante pour le français;

une plainte concerne les communications dans les bureaux de l’administration aéroportuaire;

sept plaintes concernent une communication en français inadéquate sur le web ou sur les comptes de médias sociaux de l’aéroport;

six plaintes concernent le service ou la signalisation par des tiers.

You are here et café en anglais

Les manquements sont divers.

Le 9 décembre 2019, par exemple, des messages comme You are here ou Visit yvr.ca n’avaient pas d’équivalent en français sur les panneaux de localisation.

Le 15 avril 2021, un plaignant notait que la signalisation sur les véhicules du service d’incendie de l’aéroport international de Vancouver était seulement en anglais.

Le 18 novembre 2020, à 5 h 30, un voyageur voulant commander un café en français s’était fait répondre en anglais : Désolé, nous ne parlons pas français ici , sans qu’on lui offre de l’aide d’un(e) collègue bilingue.

Une coopération « exemplaire »

Le commissaire aux langues officielles conclut que les 22 plaintes sont fondées. Il partage cinq recommandations à mettre en place dans les six mois. Cela dit, je prends note des efforts déployés par l’administration pour se conformer à la Loi , écrit Raymond Théberge.

« Sa coopération tout au long de ces enquêtes a été exemplaire et elle a démontré un ferme engagement à respecter ses obligations en matière de langues officielles. Je reconnais également que la pandémie de COVID-19 actuelle pose des défis majeurs à l’industrie du transport aérien. » — Une citation de Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles

Les cinq recommandations à mettre en place d'ici six mois sont : prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations;

mettre en œuvre une stratégie pour faire connaître les obligations en matière de langues officielles;

prendre des mesures pour s'assurer que les communications numériques soient de qualité égale en anglais et en français;

s'assurer que les communications du siège social soient disponibles en anglais et en français;

mettre en place des mécanismes de surveillance pour s'assurer que les intervenants de première ligne offrent des services dans les deux langues officielles.

Dans une entrevue accordée en français, Mélanie Bélanger-Finn, spécialiste en communication à YVR, confirme travailler de pair avec le commissariat aux langues officielles pour corriger les lacunes en matière linguistique.

Pour l'aéroport, c'est difficile parce que le français est une minorité linguistique, mais ça a aussi démontré l'importance de faire l'effort de pouvoir servir nos passagers dans la langue officielle de leur choix. C'est leur droit de se faire servir en français ou en anglais , dit-elle.

Même les cafés et les restaurants de l'aéroport de Vancouver doivent offrir un minimum de service dans les deux langues officielles. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

YVR a développé des partenariats avec la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) pour des formations et pour améliorer ses services, notamment avec les franchises propriétaires d’aires de restauration.

L'administration aéroportuaire veut aller au-delà des exigences de la Loi sur les langues officielles et commence même à exiger que tout affichage publicitaire soit bilingue.

Hello/Bonjour et café servi dans la langue de Molière

De passage à l’aéroport de Vancouver, mercredi, Radio-Canada a pu constater les efforts déployés pour servir les visiteurs en français.

Avec sa veste verte et son écusson Bonjour , Hélène Cameron accueille en français un couple de visiteurs au pavillon d’information de l’aéroport.

Dans l’aile domestique, ce sont des gens d’Ottawa ou de Montréal en majorité , dit-elle, au sujet de sa clientèle. À l’international, ce sont des gens qui viennent des pays qui parlent français.

Devenue bénévole en 2009, alors que YVR tentait d'améliorer ses services en français à l'approche des Jeux olympiques d’hiver, la dynamique retraitée a vu l’offre en français augmenter à l'aéroport ces dernières années.

On a plus d’offres d’aide, par exemple, un téléphone à deux écouteurs pour aider les gens à traduire si on ne peut pas les aider sur place , explique-t-elle.

Hélène Cameron, une bénévole à YVR, répond en français aux questions de deux Québécois en transit à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Louise et Sylvain, un couple québécois en transit vers l’Australie, ont été surpris de se faire répondre en français. Aussitôt qu’on quitte le Québec, on s’attend toujours à parler anglais , explique Louise. C'est les gens ici qui reconnaissent notre accent et qui disent : "Ah, oh vous parlez français!"

Je suis tellement habituée qu’on se fasse servir en anglais, même à Montréal , admet Laurie Carrier, une Québécoise de retour de Bali. J’ai pas fait de gros efforts pour me faire servir en français.

J’ai pas commandé grand-chose, un café du Tim Hortons, mais j’ai pas eu de problème , affirme pour sa part Paola, une voyageuse de la Suisse en route vers Montréal, dans un français teinté d’italien.

Twitter en français

Depuis juin 2021, l’administration de l’aéroport gazouille aussi en français à travers le compte @YVRaeroport. Le compte a été créé à la suite d’un autre rapport du commissaire aux langues officielles, qui avait donné 18 mois à l’administration aéroportuaire pour rendre ses gazouillis bilingues.

Tout est maintenant diffusé simultanément sur nos médias sociaux , explique Mélanie Bélanger-Finn. C’est un investissement de temps et de ressources, et ça fait partie de nos plans d’intégrer tous nos médias sociaux en français et en anglais.

Quant au site web, s’il est bilingue, dans certains cas, les fenêtres de navigation sont plus difficiles à utiliser en français. C’est le cas de la nouvelle fonctionnalité YVR Express, lancée début octobre et permettant aux voyageurs de réserver un créneau pour passer à la sécurité. Le site est difficilement accessible en français.

« Le service est disponible en français si votre navigateur web est déjà en français, mais on travaille sur une solution pour que notre page de YVR.ca/FR se connecte directement à la plateforme de YVR Express en français », explique Mélanie Bélanger-Finn.