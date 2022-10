La Gaspésie est restée une destination touristique très prisée en 2022

La forte compétition à l’échelle provinciale et l’excellente performance de la Gaspésie des deux dernières années laissaient aussi présager une baisse marquée de l'achalandage. Toutefois, les craintes ne se sont pas concrétisées.

Les entreprises estiment que les mois de mai, juin, juillet et août ont dépassé leurs attentes.

C'est une bonne surprise. Selon Tourisme Gaspésie, les gens de l’industrie redoutaient les impacts de l’inflation, du coût de l’essence, de la réouverture des frontières et de la reprise des voyages internationaux.

Les gens de l'industrie considèrent leur performance de la saison comme étant dans la moyenne ou au-delà de leurs attentes , commente Stéphanie Thibaud, directrice du marketing et des communications chez Tourisme Gaspésie.

Les gens de l'industrie considèrent leur performance de la saison comme étant dans la moyenne ou au-delà de leurs attentes, selon Tourisme Gaspésie (photo d'archives). Photo : Mathieu Dupuis

Du côté des établissements d’hébergement, le taux d’occupation de juillet (80,4 %) a connu une légère baisse, mais selon Tourisme Gaspésie, il se compare à celui de 2019 tout comme celui d’août (84,9 %) qui se maintient depuis cette année-là. 2019 est considérée comme une très bonne année.

Les taux d’occupation de mai (39,5 %) et de juin (56 %) ont atteint des seuils records, selon l’organisme. On voit que les efforts déployés pour inciter les gens à venir nous visiter plus tôt dans la saison ont commencé à porter fruit, estime Mme Thibaud. L'intérêt est grandissant pour découvrir la région sous un autre œil, peut-être avec moins de monde aussi.

Les taux d'occupation ont atteint des seuils records (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Certaines nouvelles tendances se dessinent cette année. Ainsi, la clientèle ontarienne s'est faite plus présente. Sur nos réseaux sociaux, on voit aussi un intérêt plus marqué en provenance des provinces maritimes , précise Stéphanie Thibaud.

Les témoignages recueillis sur le terrain permettent d'avancer que le bilan des mois d’automne sera bon.

Les données pour septembre et octobre ne sont pas encore disponibles, tout comme les données de la fréquentation des campings.

Le bilan complet de la saison touristique en Gaspésie sera publié en novembre