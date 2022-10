Politique québécoise sur les maladies rares : le savoir-faire de la région mis à profit

Le 6 juin, le gouvernement provincial a fait part de son intention de se doter d’une stratégie afin de permettre au plus grand nombre de Québécois possible d’avoir accès à un diagnostic rapide et aux soins et services dont ils ont besoin.

Lors de l’assemblée mensuelle du conseil d’administration du CIUSSS , tenue mercredi par visioconférence, la nouvelle directrice scientifique et de la recherche, Cynthia Gagnon, a fait savoir qu’un pédiatre et un professeur-chercheur de la région participeront aux travaux du comité consultatif ministériel. Mathieu Desmeules et Luigi Bouchard feront donc partie du groupe formé de représentants de la communauté scientifique triés sur le volet afin de conseiller le ministère de la Santé et des Services sociaux dans l’élaboration de la Politique sur les maladies rares.

Cynthia Gagnon a rappelé que dans la plupart des pays développés, de telles politiques ont été mises en place. Québec créera un précédent en la matière à l’échelle canadienne.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est reconnu mondialement pour son haut taux de prévalence de certaines maladies génétiques comme la fibrose kystique, l’acidose lactique, l’hypercholestérolémie familiale et la dystrophie myotonique. Ces maladies ont fait l’objet de nombreux projets de recherche dans la région, mais en raison du faible niveau de connaissances scientifiques, bien du travail reste à faire afin de mieux les comprendre et les traiter.

À titre d’exemple, 31 000 articles scientifiques ont été publiés sur l’ AVC en 2020. Pour la dystrophie myotonique, 262 articles ont été publiés , a mis en relief la directrice scientifique du CIUSSS .

Cynthia Gagnon a expliqué qu’il existe, à travers le monde, entre 5000 et 8000 maladies rares. Elles affectent différemment les personnes atteintes Elles peuvent être très graves dès la naissance ou progresser lentement.

Un savoir-faire reconnu

En raison du haut taux de prévalence de certaines de ces maladies sur le territoire du Royaume et de l’effet fondateur, un savoir-faire s’est développé et des cliniques surspécialisées ont été mises en place.

On sait que la génétique fait partie de notre identité régionale et au cours du temps, on en a fait un cheval de bataille avec la grande collaboration du CIUSSS pour offrir des services de qualité , a soulevé la scientifique, qui invite les Saguenéens et les Jeannois à se prévaloir des tests de dépistage gratuits mis à leur disposition.

Chaque maladie étant unique, nombre d’entre elles sont méconnues du corps médical, d’où l’importance de partager les travaux de recherche et de faciliter la prise en charge

Cynthia Gagnon a fait état de 700 000 personnes aux prises avec une maladie rare au Québec. Il prendra, en moyenne, huit ans avant qu’une personne atteinte puisse recevoir un diagnostic.

La Politique permettra de sensibiliser et d'encourager le transfert des connaissances, d’améliorer la formation chez les cliniciens et professionnels de la santé et de soutenir le développement d’outils cliniques , s’est-elle réjouie.

La création d’un registre québécois des personnes atteintes de maladies rares fait aussi partie des objectifs gouvernementaux.

Contexte régional : L’effet fondateur signifie qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a moins de maladies rares qu'ailleurs, mais qu’il y a surprévalence pour chacune présente. Il n’y a pas de lien avec la consanguinité. La faible diversité génétique en est la cause.

On dénombre 34 maladies rares qui présentent une surprévalence dans la région.

Il existe 430 mutations de l’Ataxie de Charlevoix-Saguenay.

Pour la dystrophie myotonique de type 1, la plus forte prévalence mondiale est au Saguenay-Lac-Saint-Jean (189 personnes atteintes par 100 000 de population, comparativement à deux personnes par 100 000 de population ailleurs dans le monde).