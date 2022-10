Jean-Michel Ménard passe en ronde éliminatoire du Mondial mixte

Le capitaine Jean-Michel Ménard et son équipe se sont qualifiés pour la ronde éliminatoire du Championnat mondial de curling mixte.

Le quatuor de l’Amossois d’origine, qui représente le Canada après avoir remporté le titre national l'an dernier, a ajouté deux victoires à sa fiche mercredi lors du Mondial, qui se déroule à Aberdeen, en Écosse.

L’équipe Ménard a d’abord disposé du Portugal par la marque de 7-4 en avant-midi, puis elle a vaincu aisément Hong Kong, qui a concédé la victoire au 6e bout, tirant de l’arrière 8-3.

En vertu de sa fiche de six victoires et un seul revers, la formation canadienne complétée par Marie-France Larouche, Ian Belleau et Annie Lemay est assurée de terminer dans le top 3 du groupe A, ce qui lui permettra de participer à la ronde des médailles.

L’équipe Ménard occupe la deuxième place de son groupe derrière la Finlande, qui n’a pas subi la défaite en six parties. C’est d’ailleurs le seul adversaire qui a eu raison des Canadiens, 5-3, dimanche dernier.

Médaillé d'argent au Championnat du monde masculin en 2006, Jean-Michel Ménard disputera son dernier match du tournoi à la ronde jeudi à 15h. Il affrontera alors la Slovénie, qui montre un dossier de deux victoires et quatre défaites.

La ronde éliminatoire débutera vendredi. Le champion mondial sera déterminé lors de la finale, samedi.