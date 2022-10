Un buste de Champlain relégué aux archives, le Collège Champlain garde son nom

Ces décisions proviennent d’une réflexion sur les liens qu’avait l’explorateur avec les peuples autochtones au début du 17e siècle. Samuel de Champlain avait notamment sillonné la vallée de la rivière Trent et participé à des campagnes militaires en terres iroquoises.

Le dénommé comité Champlain a récemment publié un rapport qui a examiné les relations de Champlain avec les Nations autochtones, sa vision des relations entre les Autochtones et les colons et la mesure dans laquelle les informations cartographiques et ethnographiques laissées par Champlain ont été utiles à la compréhension de l'histoire de cette époque et aux Premières Nations pour identifier des informations et des zones pour les revendications territoriales .

Plusieurs aspects de la marque historique de Champlain ont été contemplés, certains en soutien à son héritage, d’autres neutres, mais aussi des aspects négatifs et susceptibles de déclencher des sentiments de blessure ou de préjudice , peut-on lire dans le rapport du comité.

Le buste avait, au fil des ans, été exposé bien en vue à Trent, y compris à l'intérieur du Grand Hall de l'université au campus Symons, à Peterborough.

Il avait été placé aux Archives de l’Université pour la durée des travaux du comité, qui a été créé il y a près d’un an.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le buste de Samuel de Champlain avait été donné à l'Université Trent en 2004 à l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement. Photo : Archives de l'Université Trent

Cette mesure temporaire est désormais permanente, a annoncé l’établissement mercredi dans un communiqué, ce qui correspond à l’une des huit recommandations du comité. La sculpture était un sujet brûlant pour les étudiants, selon le rapport.

En revanche, et contrairement à la décision de l’Université métropolitaine de Toronto après une démarche semblable plus tôt cette année au sujet d'Egerton Ryerson, aucun changement de nom n’aura lieu pour le Collège Champlain, qui fait partie de l’Université.

Cela fait aussi partie des recommandations du comité. Toutefois, des éléments de contexte historique et culturel seront ajoutés au campus, et certains bâtiments et espaces du collège seront renommés avec des noms autochtones.

Par ailleurs, l’Université prévoit de donner au nouveau collège et à la résidence qui sont en projet un nom autochtone de la langue anishnaabemowin, en consultation avec les aînés et les Premières Nations locales .

Le président de l’Université Trent, Leo Groarke, a souligné notre engagement continu envers la réconciliation, l'engagement avec les Premières Nations et l'érudition, la recherche, les connaissances et l'enseignement .