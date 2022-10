La mort en détention de Don Mamakwa « aurait pu être évitée », selon un urgentologue

Ce dernier témoignait mardi à l’enquête du coroner sur la mort de M. Mamakwa et Roland McKay, qui en est à sa deuxième semaine.

Don Mamakwa est mort à l’âge de 44 ans pendant qu’il était détenu au poste de police de Thunder Bay. Il avait été arrêté pour des allégations d’intoxication publique. Ses appels à l’aide pour recevoir de l'aide médicale ont été ignorés, selon les preuves qui ont été fournies jusqu’à présent pendant l’enquête.

L’enquête se penche aussi sur les circonstances de la mort, en 2017, de l’oncle de Don Mamakwa, Roland McKay, originaire de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, et qui a lui aussi été trouvé sans vie dans une cellule de police.

Dans son témoignage livré il y a quelques jours, la mère de M. Mamakwa, Ina Kakekayash, a affirmé être surtout attristée par le fait que son fils ait été emmené au poste de police alors qu’il avait dit aux policiers qu’il avait besoin d'aide médicale.

Don était une personne. Il était notre frère. Nous l’aimions et avons pris soin de lui du mieux que nous pouvions. J’aimerais dire à la police de le traiter avec respect. Je suis simplement attristée par le fait qu’il soit mort seul dans cet endroit , a renchéri la soeur de M. Mamakwa, Rachel Mamakwa, dans son témoignage.

Rachel Mamakwa est la sœur de Don Mamakwa et la nièce de Roland McKay. Photo : CBC/Marc Doucette

Une mort qui aurait entièrement pu être évitée

M. Mamakwa a été trouvé sans signes vitaux tôt le 3 août 2014. Personne n’était allé le voir pendant plus de cinq heures, selon une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales (UES).

Le rapport de son autopsie indique qu’il est mort d’acidocétose, une complication du diabète de type 2, d’un trouble lié à la consommation d’alcool et de choc septique.

Ces trois problèmes peuvent être traités et les chances de survie auraient été très bonnes si M. Mamakwa avait été emmené à l’hôpital, a affirmé le Dr Alim Pardhan dans son témoignage.

Le Dr Alim Pardhan est urgentologue et professeur à l'Université McMaster. Photo : Université McMaster

La plupart des témoins et des preuves présentées jusqu’à présent au jury formé de cinq civils se sont concentrées sur la mort de M. Mamakwa, qui était sans-abri et qui souffrait d’un trouble lié à la consommation d’alcool ainsi que d’autres problèmes physiques et mentaux.

L’avocate Asha James, qui représente les familles de M. Mamakwa et de M. McKay, estime que ces preuves démontrent des échecs clairs de toute la chaîne d’intervention d’urgence, du système de santé au système de justice, pour la prise en charge des personnes vulnérables.

Comme nous l’avons entendu, la mort aurait entièrement pu être évitée et c’est dommage que [M. Mamakwa] soit tombé entre les mailles du filet. Mais il est tombé dans plusieurs failles , indique-t-elle en entrevue à CBC .

L'avocate Asha James représente les familles de Don Mamakwa et Roland McKay. Photo : Radio-Canada / CBC

Mauvaise communication entre les premiers répondants

Les problèmes liés au traitement de M. Mamakwa par la police et les ambulanciers ont surgi rapidement la nuit de son arrestation, a révélé l’enquête du coroner.

La police et les ambulanciers ont reçu un appel les avisant d’une personne inconsciente qui se trouvait sur les marches d’une église du centre-ville de Thunder Bay, un endroit souvent fréquenté par des personnes en train de consommer de l’alcool, selon des premiers répondants appelés à témoigner.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés, la police s’occupait déjà de l’homme en question, qui a plus tard été identifié comme étant Don Mamakwa, et qui pouvait toujours se tenir debout, selon l’une des ambulancières, Heather Gilbert.

Dans son témoignage à l’enquête du coroner, Mme Gilbert a expliqué que l’un des policiers déjà présents a mis sa main en l’air, mais l’ambulancière a plutôt interprété le geste comme un signal de s’en aller, étant donné que la situation était sous maîtrisée.

Les policiers et les ambulanciers répondent souvent aux mêmes incidents et communiquent fréquemment entre eux par des gestes.

Les agents Ryan Krupa et Jeny Bailot ont témoigné que le geste n’était pas, en fait, un signal de s’en aller, mais plutôt un avertissement de l’arrivée des ambulanciers.

Cette mauvaise communication a joué un rôle dans la décision, par les ambulanciers, de ne pas faire d’évaluation médicale de Don Mamakwa.

Heather Gilbert a fait savoir qu’il n’y a pas de protocole entourant l’utilisation des gestes de la main entre les divers services d’intervention d’urgence, ce qui pourrait continuer à créer des problèmes de communication, à son avis.

Demandes d’évaluation médicale

Pendant l’interaction entre la police et M. Mamakwa, ce dernier s’est plaint de difficultés respiratoires ainsi que d’une douleur liée à des blessures précédentes. Il a également demandé à deux reprises à être transporté à l’hôpital, ont témoigné les agents Ryan Krupa et Jeny Bailot.

M. Krupa a indiqué avoir compris que M. Mamakwa voulait seulement se rendre à l’hôpital pour avoir un sandwich. L’agent lui a donc répondu que ce n’était pas une raison valable.

Ni Ryan Krupa ni Jeny Bailot n’ont parlé aux ambulanciers des difficultés respiratoires que disait ressentir M. Mamakwa, ont admis les deux agents dans leurs témoignages.

Quand l’ambulancier Rob Corbeil est arrivé sur la scène quelques minutes plus tard, il a entendu M. Mamakwa demander à être transporté à l’hôpital et se plaindre encore une fois de sa difficulté à respirer, selon un enregistrement audio de M. Corbeil repris d’une enquête du ministère de la Santé de l’Ontario en 2015.

M. Mamakwa n’avait pas le souffle court, n’avait pas de signe apparent de détresse respiratoire et parlait normalement, a dit M. Corbeil pendant cette enquête-là. Il a donc décidé de ne pas faire d’évaluation médicale de M. Mamakwa avant de quitter les lieux.

Ryan Krupa et Jeny Bailot ont affirmé qu’après le départ des ambulanciers, ils ont cru à leur tour que M. Mamakwa était hors de danger. Ils ont donc décidé de l’arrêter pour intoxication publique et l’ont emmené au poste de police pour dégriser.

Les ambulanciers doivent emmener le patient à l’hôpital, selon un expert

Mais les ambulanciers n’ont pas le droit de déclarer quiconque hors de danger, selon le Dr Pardhan, qui est professeur de médecine d’urgence à l’Université McMaster de Hamilton.

La seule fois où un ambulancier peut décider de ne pas emmener un patient à l’hôpital lorsqu’il est appelé à intervenir, c’est quand le patient lui-même ne veut pas y aller , a-t-il affirmé dans son témoignage.

Si un patient en fait la demande, il doit toujours être transporté à l’hôpital, note le médecin, ajoutant qu’il est difficile pour toute personne n’ayant pas de formation médicale de déterminer si une personne a besoin d’un traitement, surtout à l’extérieur.

Mais ce n’est pas toujours le cas, a répliqué l’agent Neal Soltys, qui a lui aussi témoigné à l’enquête du coroner.

Il a parlé de ses interactions avec un troisième Autochtone, Dino Kwandibens, qu’on a pu voir dans des vidéos montrées dans l’enquête, traîné au poste de police de Thunder Bay.

M. Kwandibens a aussi été arrêté pour intoxication publique le même jour que Don Mamakwa.

L’agent Soltys a indiqué qu’après être arrivé sur la scène de l’incident, il a déterminé que M. Kwandibens avait trop bu pour être laissé seul, mais il a aussi décidé que son état ne nécessitait pas un transport à l’hôpital.

L’agent a donc décidé d’emmener M. Kwandibens au poste de police, en partie parce que le personnel de l’hôpital reproche souvent aux policiers d’y amener des personnes ivres.

Il y a toutefois eu certains changements dans la façon de faire depuis 2014, a ajouté M. Soltys, qui a expliqué que les policiers tendent désormais à s’en remettre aux ambulanciers lorsque ces derniers arrivent sur des lieux où se trouve une personne inconsciente.

Déterminer le rôle du racisme et des biais inconscients

L’enquête du coroner vise, entre autres, à déterminer comment le racisme, les biais et les stéréotypes pourraient avoir été des facteurs dans les interactions des ambulanciers et des policiers de Thunder Bay avec Don Mamakwa et Roland McKay, selon un document du coroner.

Tout le monde a des biais inconscients, qui influencent les interactions quotidiennes et la prise de décision , a témoigné la Dre Suzanne Shoush, médecin de famille et directrice de la santé autochtone au Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto.

Dans le domaine de la santé et surtout dans les interventions d’urgence, ces biais inconscients peuvent se manifester dans un récit [...] où des notions préconçues basées sur des facteurs comme le genre, la race et le statut socio-économique peuvent influencer la prise de décision et mener les professionnels de la santé [...] vers un résultat catastrophique , a déclaré la Dre Shoush.

Après avoir passé en revue les preuves déjà fournies dans l’enquête, la médecin a, par la suite, indiqué à CBC que dans ce cas, du début à la fin, le facteur qui a probablement contribué le plus à la mort de ces deux messieurs [Don Mamakwa et Roland McKay] est le fait qu’ils étaient des hommes autochtones .

Interrogés à ce sujet pendant leur témoignage, tous les premiers répondants entendus jusqu’à présent ont toutefois affirmé qu’à leur avis, les biais inconscients n’ont pas influencé leur jugement pendant leurs interactions avec Don Mamakwa.

L’éducation est une chose qui, selon la Dre Shoush, est très importante et en fin de compte, c’est la responsabilité du jury de formuler des recommandations à la fin de ce processus et ce sont eux qui détermineront ce qui est nécessaire , a indiqué l’avocate du coroner, Kate Forget pendant l’enquête.

L’enquête doit durer 17 jours et 31 témoins au total doivent comparaître.

Avec les informations de Logan Turner de CBC