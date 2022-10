Occupation Double expulse des candidats coupables d’intimidation 

Les noms des candidats poussés vers la sortie n’ont pas été communiqués. Les candidats, et leurs familles, seront encadrés et soutenus pour faire face à ce revirement , précise le communiqué.

Dimanche, la production d’Occupation Double avait déjà annoncé que les candidats et candidates en lice allaient participer à discussion sur la communication non-violente menée par l’autrice et scénariste India Desjardins, qui s’est émue la semaine dernière dans le journal Métro de la violence psychologique subie par un candidat de l’émission, et suivre une formation donnée par Stéphane Villeneuve, professeur à l’UQAM et spécialiste de la prévention de l’intimidation, afin de les sensibiliser et de les outiller face aux actes d’intimidation et aux moyens de les éviter , précise le communiqué de Productions J, qui produit Occupation Double.

Précisons que les personnes candidates à Occupation Double ont suivi, avant le début du tournage, des formations sur le consentement ainsi que sur le racisme et l’inclusion, respectivement offertes par l’autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion et l’entrepreneur social Fabrice Vil.

La décision de l’entreprise Productions J, qui est dirigée par Julie Snyder, intervient alors qu’Occupation Double, qui est diffusée sur Noovo et qui se déroule en Martinique cette année, est vivement critiquée pour ne pas avoir suffisamment agi contre les comportemenst adoptés ces dernières semaines par des participants masculins à l’égard des candidats Jonathan et Tommy.

Des commanditaires quittent l'aventure

Plus tôt dans la journée de mercredi, trois commanditaires de l’émission – la marque de suppléments alimentaires Shop Santé, le fabricant de vêtements recyclés Oraki et le détaillant de matelas Polysleep – ont indiqué, sur les réseaux sociaux, qu’ils se dissociaient d’Occupation Double.

Suivant certaines actions, comportements et décisions prises par l’équipe de production d’Occupation Double, nous avons pris la décision de mettre fin à notre partenariat , a ainsi écrit Shop Santé.

La situation actuelle à Occupation Double, où l’intimidation et le harcèlement sont présents, va à l’encontre des valeurs et de la mission de notre entreprise , a, pour sa part, expliqué Polysleep.

Animée par Jay Du Temple, Occupation Double réunit des personnes participantes à la recherche de l'amour.