Infanticides à Brossard et à Laval : la Commission des droits de la jeunesse enquêtera

Dans la foulée de deux meurtres d'enfants commis à Laval et à Brossard, dans la région de Montréal, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse annonce la tenue de deux enquêtes.

Dans un bref communiqué, la Commission dit s'appuyer sur la Loi sur la protection de la jeunesse pour affirmer que des violations de certains droits pourraient avoir été commises.

Cela signifierait que les droits de ces enfants n'auraient pas été garantis avant que ces drames ne surviennent, notamment si la Direction de la protection de la jeunesse n'est pas intervenue pour les protéger au moment où leur sécurité ou leur développement était menacé.

La Commission dit également souhaiter, grâce à ses enquêtes, s'assurer que des mesures soient prises afin que cette situation ne se reproduise pas.

Ces enquêtes ne seront pas publiques et seules des recommandations à caractère systémique pourraient être divulguées le cas échéant.

À la fin septembre, Mohamad Al Ballouz a été arrêté et accusé de meurtre et d'incendie criminel à la suite des meurtres de ses deux enfants de cinq et deux ans ainsi que de celui de son épouse, Synthia Bussières.

Le drame s'est produit dans un immeuble du boulevard Saint-Laurent, près de la rue Saint-Charles, à Brossard.

Plus tôt cette semaine, Kamaljit Arora a été arrêté et accusé d'avoir assassiné deux de ses enfants, âgés de 11 et 13 ans, ainsi que d'avoir agressé sa conjointe dans le quartier Sainte-Dorothée, à Laval.