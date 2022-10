Les diocèses de Moncton et d’Edmundston pourraient bientôt perdre leur évêque

Après le diocèse de Bathurst, ceux de Moncton et d’Edmundston pourraient bientôt perdre leur évêque. Mgr Valéry Vienneau de Moncton et Mgr Claude Champagne d'Edmundston ont atteint l’âge de la retraite, mais restent en poste jusqu’à nouvel ordre.

Le Saint-Siège a annoncé mardi que l’évêque de Bathurst, Mgr Daniel Jodoin, était muté au diocèse de Nicolet, au Québec. Il quittera la région au cours des prochaines semaines, probablement au début décembre.

Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les deux autres diocèses catholiques francophones du Nouveau-Brunswick pourraient aussi perdre leur évêque prochainement puisqu’ils ont atteint l'âge de la retraite.

L’évêque d’Edmundston, Mgr Claude Champagne, a soufflé 75 bougies en juillet dernier, tandis que son confrère de l’archidiocèse de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, l’a fait la semaine dernière.

Encore prêts à servir

Comme le veut le droit canonique, ils ont envoyé une lettre au représentant du pape au Canada peu avant leur anniversaire pour renoncer à leurs fonctions. Ils n’ont pas signalé qu’ils souhaitaient prendre leur retraite dès que possible, comme peuvent le faire certains évêques.

Dans mon cas, honnêtement la santé est bonne , explique Mgr Claude Champagne.

Il explique qu’il a l’intention de retourner dans une communauté des Oblats de Marie-Immaculée, au Québec, lorsque prendra fin son mandat à Edmundston.

J’ai l’intention de poursuivre un engagement avec eux. Mais j'ai dit pour le moment, je suis prêt à servir encore le temps que vous aurez besoin de moi.

Mgr Valéry Vienneau a lui aussi envoyé sa lettre de renonciation à l’approche de son 75e anniversaire. Il est prêt à rester en poste jusqu’à ce que le pape le remplace.

L'archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, a récemment atteint l'âge de la retraite. Il restera en poste jusqu'à ce que son remplaçant soit nommé. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

C’est eux autres, au Vatican, qui vont prendre la décision. Et moi je suis prêt à suivre la décision. Alors ils peuvent tout de suite nommer quelqu’un à Moncton dans les prochains mois, comme ils peuvent me demander de continuer un certain temps , dit-il.

L’homme d’Église affirme qu’il est somme toute en bonne santé, même s’il n’a pas autant d’énergie qu’il y a quelques années.

Maintenant, ce ne sera pas indéfini, quand même l'âge est là, mais pour le moment je suis disposé à la décision que le Saint-Père va décider, va prendre , dit-il.

Il note qu’il s’écoule habituellement environ une année entre la renonciation d’un évêque et la nomination de son remplaçant. C’est du moins la tendance au Canada, selon lui.

La cathédrale de l'Immaculée-Conception à Edmundston (archives). Photo : Google

Mgr Claude Champagne indique lui aussi qu’il est toujours en mesure de s’acquitter de ses fonctions d’évêque.

Mon médecin, cet été, en relevant tous mes tests, à chaque fois il me disait « excellent, excellent, excellent ». C’est pas excellent comme un gars de 18 ans. Mais pour quelqu’un de 75 ans, il semble que c’est l’excellence , raconte-t-il.

Les membres des communautés catholiques des diocèses d’Edmundston et de Moncton n’ont donc pas à craindre de perdre leur évêque au cours des prochains jours, à moins que le Saint-Siège en décide autrement ou d’un imprévu.