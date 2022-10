La hausse du prix de l’aluminium a été trop passagère pour investir, dit Jean Simard

On est un peu comme dans une montagne russe, on a au cours d’une dizaine d’années à peu près eu un prix très bas. Il y a eu une reprise des prix en sortie de pandémie puis là on est dans une baisse, alors ce n’est pas suffisant comme durabilité de prix pour décider de mettre des milliards de dollars , a affirmé le porte-parole de l’industrie en entrevue lors du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi.

L’ AAC regroupe les trois producteurs canadiens d'aluminium de première fusion, soit Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto. Une bonne partie de la production canadienne se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon le ministère de l'Économie et de l'Innovation, environ 1,2 million de tonnes métriques d’aluminium primaire, soit 36 % de la production canadienne, sont produites annuellement dans la région.

Après avoir connu des sommets historiques au printemps, le prix de l'aluminium recule. Le prix du métal gris est en baisse de 22 % par rapport à janvier dernier.

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, Jean Simard cible plusieurs raisons en lien avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il explique que malgré une baisse de l’offre, le prix ne monte pas, car la demande baisse également.

La guerre fait en sorte que le marché repousse de plus en plus le métal russe, ce qui fait en sorte que ça coûte plus cher de remplacer par du métal d’autres provenances. À ça, il faut ajouter la crise énergétique en Europe qui augmente considérablement le coût de production de l’aluminium en Europe et qui a pour conséquence la fermeture d’à peu près 1,2 million de tonnes de capacité qui a été retranchée du marché et, finalement, cette amorce de récession qui se fait ressentir dans les dépenses de consommation où il y a de moins en moins de demande pour les voitures qui sont fabriquées en partie avec de l’aluminium. En plus, l’économie de la Chine tourne au ralenti. On est vraiment dans une tempête parfaite qui tire littéralement le prix vers le bas , a-t-il exposé.

Jean Simard a aussi mentionné que les entreprises canadiennes ne pourraient immédiatement profiter d’un marché supplémentaire.

On tourne déjà à 93 % de notre capacité manufacturière, c’est-à-dire qu’on ne peut pas produire plus dans les actifs de production que sont nos usines actuelles , a-t-il ajouté.

L’autre option alors serait d’augmenter la capacité de production.

Si on ajoute de la nouvelle capacité, bien là il faut se questionner parce qu’on est dans un marché où le prix a baissé considérablement depuis le début de l’année. Les coûts des intrants pour produire l’aluminium ont augmenté sérieusement, donc la marge bénéficiaire est très affectée , a-t-il conclu.