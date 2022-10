Ces camionneurs qui ne veulent plus aller à Montréal

Il y a plus d’un an, Guy Gélinas a fait une croix sur Montréal. Terminé. Il se demandait même s’il allait continuer son métier de camionneur tellement il était écœuré de conduire dans la métropole.

J’étais tanné et crevé. Je faisais 70 heures [par semaine]. C’est un calvaire de conduire à Montréal. Désolé de le dire, mais le seul temps où j’étais bien, c’était durant la pandémie, au moment où il n’y avait pas de bouchons , affirme Guy Gélinas, qui sillonne les routes du Québec depuis 20 ans.

Pendant plusieurs années, M. Gélinas a surtout parcouru le Grand Montréal, de très tôt le matin jusque tard le soir, moment où il revenait chez lui, dans la région de Trois-Rivières.

Je faisais une dizaine de livraisons par jour. J'ai pris une pause il y a deux ans : j'étais tanné du trafic. Je partais à 5 h le matin et je revenais à 21 h le soir. Toujours dans la circulation. T'as beau être payé à l'heure, c'est très fatigant , raconte-t-il.

Avec les perpétuels travaux dans les rues de Montréal, l’attitude des conducteurs et la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, Guy Gélinas a décidé de changer son quotidien.

Avant, je prenais le tunnel très souvent. Mes livraisons commençaient sur la Rive-Sud, à Boucherville. Déjà, c’était pas facile à l’époque. Maintenant, ce sera l’enfer, dit-il. J’anticipais ce moment-là, la fermeture des trois voies, car on en entendait parler depuis plusieurs mois. Je ne voulais pas vivre cela, ça a guidé ma décision.

Depuis, il a changé de compagnie et n’a pas mis les pieds à Montréal depuis plus d’un an. Il part chaque matin de la Mauricie, contourne la métropole par la 640 et se rend jusqu’à Gatineau. J’ai fait le bon choix, je me le dis tous les matins , assure-t-il.

Yanick Desmarais, camionneur Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Je voyais le trafic et je faisais des boutons

C’est aussi ce qu’a décidé Yanick Desmarais. Camionneur depuis 2004, il a tout fait : livraison de colis et de produits frais, chasse-neige… En février dernier, stressé par plusieurs années de conduite dans une ville rongée par d’interminables travaux et par la congestion, il s’est exilé dans la région de Lanaudière pour faire son métier.

Je me suis dit : ''Assez, je ne suis plus capable.'' J’étais rendu marabout, agressif, je voyais le trafic et je faisais des boutons. J'ai accepté un poste où je gagne moins cher pour ne plus aller à Montréal , dit-il en entrevue avec Radio-Canada.

Il affirme avoir gagné en qualité de vie et ne jamais vouloir retourner en arrière, surtout lorsqu’il voit les nombreux chantiers comme celui du pont-tunnel.

Ma femme m'a dit : ''J'ai retrouvé le gars que j'ai connu.'' En dernier, ça ne me tentait plus d'aller travailler. Montréal était en train de me faire haïr mon métier, que j’adore , confie-t-il.

Le camionneur critique d’ailleurs l’administration Plante et sa gestion des travaux. Ils font des détours, ils nous envoient dans des rues où les camions ne passent pas. Ils ne pensent jamais à nous.

Les deux camionneurs sont d’ailleurs loin d’être les seuls à penser comme ça. Plusieurs d’entre eux demandent expressément de ne plus faire de livraisons à Montréal. Sur le site Facebook de Truck Stop Québec, un média spécialisé dans le domaine, les commentaires sont lapidaires.

Je préfère redonner ma classe 1 que faire du Montréal , dit l’un d’eux. Je déteste la 401, mais je prends Toronto avant Montréal, anytime , dit un autre. Je ne vais plus à Montréal , assure un autre camionneur, André Pearson.

Un problème pour les compagnies

De fait, les compagnies de transport doivent gérer ce problème en pleine pénurie de chauffeurs de camion. Il manque actuellement environ 10 000 camionneurs uniquement au Québec.

Oui, on entend ça de plus en plus du côté de nos membres. La congestion à Montréal décourage beaucoup de camionneurs de travailler sur l'île, c’est devenu une difficulté pour les entreprises , indique Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec.

Dans un monde où il y a une pénurie [de main-d'œuvre], les camionneurs ont plus de choix. S’ils ne veulent pas aller à Montréal, ils vont se tourner vers un autre employeur , explique-t-il.

François Vézina, camionneur Photo : Radio-Canada / Olivier Bourque

Éviter Montréal… à tout prix

Sur le terrain, plusieurs abondent dans ce sens. À Saint-Liboire, un arrêt populaire sur l'autoroute 20, ils sont plusieurs à éviter la première ville du Québec.

Si mon patron me demandait de faire du Montréal, je changerais de compagnie. Carrément. Une chance : elle est basée au Saguenay et je fais de la Côte-Nord , dit Frédéric Lecompte en souriant.

Si on me demandait d’aller à Montréal, ce serait non , ajoute Andrée Giguère, une camionneuse d’expérience qui travaille surtout en Montérégie et qui livre de l’asphalte.

Un autre camionneur, François Vézina, doit venir chaque jour sur l’île. Il avoue être moins enthousiaste qu’auparavant. J'aime de moins en moins Montréal, mais l'ouvrage est là. À long terme, je ne ferai pas toujours du Montréal. Ça fait 25 ans que j'en fais. Avant, c'était moins pire , dit-il.

Marc Cossette est propriétaire d’une ferme et d’une compagnie de transport. Il va évaluer la situation au cours des prochains mois, après la fermeture partielle du pont-tunnel. C'est une grosse perte de temps. Les chauffeurs sont payés à l'heure, les coûts de transport augmentent. Je suis patient, mais ça pourrait arriver qu'on mette une croix sur Montréal , avoue-t-il.

Déjà, plusieurs entreprises de camionnage ont vu leurs coûts d’exploitation exploser ces derniers mois, une hausse qui est en partie refilée aux consommateurs. La réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte va donc aggraver la situation.