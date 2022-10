L’itinérance cachée, bien présente dans la Baie-des-Chaleurs

L'organisme précise que ce nombre ne concerne pas uniquement les personnes itinérantes qui vivent à même la rue. Ce chiffre englobe aussi des personnes qui doivent dormir chez des amis ou de la famille et qui n'ont pas d'adresse permanente, c’est-à-dire de l’itinérance cachée comme l'explique Dominique Bouchard.

Ce phénomène peut aussi inclure les gens qui doivent faire des locations de courte durée de chalets touristiques au cours de la saison morte, et même des gens qui empruntent des camps de chasse pour y vivre.

Surtout aux Îles-de-la-Madeleine, une partie de la population devient itinérante l’été parce que les propriétaires leur demandent de quitter leur logement pour laisser les touristes entrer , mentionne la directrice du Centre Accalmie en ajoutant que cette forme d’itinérance touche même des gens qui travaillent.

De plus, elle observe que les personnes âgées n'échappent pas à cette réalité. Les aînés se retrouvent à vivre dans leur voiture. Leur vie est dans leur voiture. [...] Ils ne savent plus où aller, il n’y a pas de logement , se désole-t-elle.

Dominique Bouchard remarque par conséquent un achalandage prononcé et croissant de personnes qui recherchent un hébergement au Centre Accalmie. À son avis, le phénomène en est exacerbé par la crise du logement où le taux d'inoccupation frôle le 0 %.

« Souvent en Gaspésie on dit : "ah il n’y en a pas d'itinérance". Ce n’est pas vrai. Il y en a. » — Une citation de Dominique Bouchard, directrice de la maison d'aide et d'hébergement du Centre Accalmie à Pointe-à-la-Croix

Avec l’hiver qui approche, cette situation problématique pourrait devenir dangereuse pour plusieurs personnes prises dans des positions précaires, s'alarme la directrice de la maison d'aide et d'hébergement de Pointe-à-la-Croix.

Il y en a qui peuvent dormir dans un banc de neige, avoir des engelures très graves et qui peuvent en mourir. D’autres peuvent se faire frapper parce qu'ils sont sur le bord du chemin, à la noirceur. Ça n'a pas de sens, je ne sais pas où on s'en va, mais ça fait peur , expose Dominique Bouchard qui se dit très préoccupée par la situation.

Dominique Bouchard est directrice du centre d'aide et d'hébergement Accalmie de Pointe-à-la-Croix depuis 19 ans. Photo : Fournie par le centre d'aide et d'hébergement l'Accalmie

Un premier portrait sur l’itinérance en Gaspésie

La santé publique régionale élabore présentement un portrait chiffré sur l’itinérance pour avoir une meilleure idée du nombre de personnes qui vivent en situation d’itinérance ou qui sont en voie de l'être, en Gaspésie et aux Îles, affirme Marie-Claude Letellier, consultante de la santé publique sur la santé mentale. Le CISSS de la Gaspésie souhaite ainsi avoir plus de données sur l’itinérance cachée.

Marie-Claude Letellier n’a pas été en mesure de confirmer si le nombre d’itinérants dans la Baie-des-Chaleurs avancé par Dominique Bouchard est exact puisqu’il n’y a présentement aucune donnée sur le sujet. D’autant plus que l’itinérance est principalement cachée en Gaspésie, donc difficile à observer, ajoute Marie-Claude Letellier.

[Avec ce portrait], on désire améliorer l’accessibilité à l'hébergement et au service pour les personnes en situation d’itinérance ou en voie de le devenir. [...] On n'a pas beaucoup d’itinérance visible; ceux qui quêtent dans la rue, on peut les prendre en charge , explique-t-elle.

Pour Marie-Claude Lettelier, c’est la crise du logement qui donne les indices suffisants à la santé publique régionale pour qu’une première étude sur l’itinérance soit réalisée en Gaspésie.

Avec les informations de Louis Pelchat-Labelle et de Guillaume Whalen