Tracadie souhaite se munir d’une politique d’affichage bilingue

Pour le maire de Tracadie, Denis Losier, la démarche se veut préventive, mais surtout proactive.

On a une lacune, au niveau de la municipalité, au niveau de l’affichage. De plus en plus, au fil du temps, on remarque des affiches qui sont seulement en anglais , clame-t-il.

« On en a quelques-unes dans la municipalité et avant que ça devienne un problème, on veut agir maintenant. » — Une citation de Denis Losier, maire de Tracadie

C’est après avoir assisté à une présentation sur l’importance du français lors du congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le week-end dernier, que l’idée d’une politique bilingue d’affichage a fait son bout de chemin dans l’esprit du maire.

L’administration municipale rédigera sous peu une ébauche de politique qui sera présentée au conseil.

Il y a quand même des exemples sur lesquels ils peuvent se baser avec d’autres municipalités, dont Dieppe , dit Denis Losier. On devrait aboutir dans quelques semaines à une politique qui devrait être mise en place. C’est une première au niveau de la municipalité.

En 2018, le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, avait d’ailleurs partagé le désir que plus de municipalités néo-brunswickoises aient aussi ce genre de règlement.

Ne rien tenir pour acquis

Selon le recensement de la population de 2021 de Statistique Canada, 97 % des résidents de Tracadie ont comme première langue parlée le français.

Souvent, étant donné qu’on demeure dans une municipalité en très grande majorité francophone, des fois on tient pour acquises certaines choses, surtout au fil du temps , avance Denis Losier.

Le nombre de francophones au Nouveau-Brunswick a diminué de beaucoup dans les dernières décennies, rappelle-t-il.

On ne voudrait pas arriver dans le futur qu’on se retrouve avec plein d’enseignes [unilingue anglophone], parce qu’on n’a pas de politique et qu’on n’a pas pris d’actions , dit-il.

Denis Losier indique que des organismes comme la SANB et la SNA travaillent très dur pour protéger les intérêts de la communauté francophone de la province, mais croit qu’ils ne devraient pas être les seuls à faire ce travail.

C’est quelque chose qu’ensemble, on doit faire. Oui, on a des organismes qui en font la promotion et qui s’assurent que ces services-là soient accordés, mais je pense que les municipalités doivent aussi emboîter le pas et travailler ensemble main dans la main , dit-il. Pour s’assurer que dans l’avenir, nos enfants puissent bénéficier des avantages de parler en français.

« On a tous un travail à faire ensemble. Si on veut protéger notre langue, il faut commencer avec des gestes significatifs aussi simples que ça peut l’être. » — Une citation de Denis Losier, maire de Tracadie

Par ailleurs, Denis Losier précise que la municipalité vise également à travailler sur des propositions de politiques municipales touchant la culture et le patrimoine.