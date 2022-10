Un professeur de Val-d’Or accusé de délits sexuels envers une mineure

Alexandre Sylvestre, âgé de 27 ans, a été arrêté en juillet dernier. Il fait notamment face à une accusation de leurre, soit d’avoir utilisé un moyen de télécommunication pour communiquer avec l’adolescente à des fins d’ordre sexuel.

L'e Valdorien doit aussi répondre à des accusations d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à la présumée victime, de l’avoir incitée à le toucher et de harcèlement, entre le 1er janvier et le 23 juin 2022.

L’accusé a comparu pour la deuxième fois, mercredi, au palais de justice de Val-d’Or. Représenté par Me Pascal Jolicoeur, il a vu sa cause être remise au 26 avril prochain pour la suite des procédures judiciaires.

Le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSSOB) confirme avoir été avisé de l’arrestation d’un membre de son personnel, le 27 juillet dernier.

« Le CSSOB a pris la situation au sérieux et les mesures ont été prises immédiatement afin de suspendre l’enseignant pour une durée indéterminée. Le Centre de services scolaire rappelle que tout est mis en œuvre pour offrir un environnement sain et sécuritaire à son personnel et ses élèves », mentionne le CSSOB par courriel, sans vouloir accorder d’entrevues à ce sujet pendant le processus judiciaire.