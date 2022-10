Reprise des pourparlers pour un nouvel aréna à Calgary

Les travaux de construction devaient normalement s’amorcer en 2022, mais en décembre 2021, la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), qui possède les Flames, a mis fin à l’accord conclu en 2019 en raison de l’augmentation des coûts du projet.

L'estimation initiale pour la construction était de 550 millions de dollars répartis entre la Ville de Calgary et les Flames, mais les coûts ont augmenté à 634 millions de dollars pendant la pandémie.

La Ville de Calgary sera représentée dans ces nouvelles négociations par CAA ICON, une division de CAA Sports, qui a aidé la création d’autres arénas et stades, dont la place Rogers d'Edmonton qui a ouvert ses portes en 2016.

Par communiqué, la Ville de Calgary et la CSEC ont salué le travail de l’équipe de négociation précédente, pilotée par Guy Huntingford, John Fisher et Phil Swift, qui, selon les Flames, ont joué un rôle déterminant dans la reprise des négociations.

Nous apprécions les efforts de Guy, John et Phil , a déclaré John Bean, président et chef de la direction du CSEC . Toutes les parties partagent un même désir de voir un nouveau centre événementiel construit à Calgary. Nous attendons avec impatience des discussions avec la Ville pour voir si nous pouvons trouver un accord acceptable.

Le Saddledome est l'un des plus vieux arénas de la Ligue nationale de hockey. Photo : Getty Images / John Gibson

La Ville envisage la construction de ce nouveau centre événementiel sur une parcelle de terrain au nord du Saddledome, bordé d’un quartier commercial et résidentiel revitalisé du côté est, près des terrains du Stampede.

L’accord précédent prévoyait la construction d’un aréna de 19 000 places et d’une salle de concert pour remplacer le Saddledome. Cet aréna emblématique de la Ville de Calgary, reconnu pour sa forme de selle d'équitation, est utilisé par les Flames depuis 39 ans. Il s’agit du deuxième plus vieil aréna de la Ligue nationale de hockey, le plus ancien étant le Madison Square Garden de New York.

La construction d’un nouvel aréna a dominé de nombreuses conversations pendant longtemps et il y a beaucoup d'attentes maintenant que les discussions reprennent , a déclaré le conseiller Courtney Walcott mercredi lors d'une réunion du comité pour la construction d'un nouveau centre d’événements.