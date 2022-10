Logement, coût de la vie : les thèmes de la campagne municipale à Toronto

Du point de vue des électeurs, la crise du logement est certainement la préoccupation numéro un, au moins chez les plus jeunes, estime Rocky Petkov, membre de More Neighbours Toronto, un regroupement non partisan de citoyens qui militent pour plus de logements.

Les jeunes, les moins de 40 ans sont principalement des locataires, rappelle-t-il. Nous avons un ancrage plus précaire dans la ville, et nous voyons les loyers monter, monter jusqu’au point où on se demande : peut-on avoir un avenir dans cette ville? [...] Mais même pour les gens plus âgés, c’est un enjeu important. Il y a des aînés qui seraient prêts à vivre dans un espace plus petit par exemple, mais qui ne peuvent pas subdiviser leur maison.

Ces questions ont trouvé un certain écho dans la campagne et dans les propositions des candidats, observe Rocky Petkov. Le logement a représenté une énorme partie du débat à la mairie du 17 octobre et [c’est clair] que les deux principaux candidats, John Tory et Gil Penalosa, reconnaissent qu’il faut une densité plus forte, que c’est impératif pour plus d’abordabilité.

Il y a quatre ans, on disait "non" à plus de logements. On disait que les taxes pour les acheteurs étrangers ou sur les propriétés vacantes allaient tout résoudre. En comparaison, on a maintenant des conversations plus profondes.

Logement : ce que proposent les principaux candidats à la mairie Le maire sortant John Tory a dévoilé un plan en cinq points. Il s’engage à favoriser la densification, à réduire la paperasserie en créant une nouvelle division du développement et de la croissance (Development and Growth Division) au sein de la ville. Il promet aussi de réserver une portion des terres qui appartiennent à la ville aux promoteurs sans but lucratif. Son principal adversaire, Gil Penalosa, garantirait que les logements construits sur les terrains municipaux soient à 100 % des logements abordables. Le candidat mise aussi sur une révolution des rénovations , en permettant à des propriétaires fonciers de diviser leurs maisons en plusieurs logements, et promet entre autres de légaliser les maisons de chambre et de doubler la taxe sur les propriétés vacantes.

Toutefois, malgré des signes encourageants dans cette campagne, Rocky Petkov n'y a pas vu de véritable sentiment d’urgence qui soit proportionnel à l’ampleur des besoins. Au-delà des discussions sur le zonage, par exemple, il y a de multiples autres obstacles à la construction de logements qu’il faudrait examiner, affirme-t-il, par exemple la rigidité du code du bâtiment.

Une certaine déconnexion

Geordie Dent, directeur général de la Fédération des associations de locataires de Toronto, a pour sa part l’impression que les candidats s’adressent encore surtout aux acheteurs potentiels et propriétaires, davantage qu’aux locataires, qui représentent pourtant la moitié des foyers torontois, souligne-t-il.

Les discussions, c'est sur le prix pour acheter une maison à Toronto. Il aurait voulu voir tous les candidats parler davantage d’incitatifs pour construire des appartements locatifs, de la salubrité des appartements.

C'est vrai que pour beaucoup de choses, on a besoin de grandes sommes d’argent, de milliards de dollars. Et normalement, c'est le gouvernement fédéral ou le provincial qui touchent ces programmes. Mais il y a beaucoup de choses que la Ville peut faire, et on a besoin d'un plan d'action maintenant.

John Tory brigue un troisième mandat à la mairie de Toronto. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Pour Peter Graefe, professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université McMaster, le sujet du logement s’inscrit dans un débat plus large sur le coût et la qualité de vie à Toronto. Il y a cette idée selon laquelle on ne peut plus se payer le luxe de vivre à Toronto, car la vie coûte cher. Les gens n’imaginent pas faire leur vie ici.

Or, là-dessus, il conclut que les discussions seront restées en surface lors de cette campagne. Le débat sur l'abordabilité se limite généralement au débat sur les impôts fonciers et comme lors des deux élections précédentes, le maire sortant a promis de ne pas augmenter les taxes au-delà du taux d’inflation.

Pour M. Tory, la manière de mieux vivre à Toronto, c’est de mettre un gel sur la taxe foncière , juge Peter Graefe.

Même si la ville ne peut pas faire beaucoup pour rendre la vie plus abordable, elle peut la rendre plus vivable. Et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on a vu moins d'initiatives ou moins d'intérêts de la part de M. Tory depuis huit ans, sur les manières d'améliorer le vivre ensemble.

L'urbaniste Gil Penalosa est considéré comme le principal adversaire de John Tory dans cette campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

En fin de compte, cette élection n'aura pas donné lieu à un réel affrontement d'idées et de visions pour la ville, évalue Peter Graefe. Une occasion manquée selon lui. Le fait que le maire sortant soit donné favori dès le départ et qu'il n'y ait pas de course compétitive n’a pas aidé, note-t-il.

C'est vrai qu’on a vu des candidats comme Gil Penalosa et Chloe Brown qui ont réussi à démontrer le fait que Toronto était, par le passé, le chef de file ou du moins une ville qui était présentée comme un modèle à d'autres villes, et qu’on est maintenant assez loin de cela, qu'il y a ce sentiment de déclin. Il y a quand même la capacité d'imaginer de nouveaux projets de société pour la ville. Il y a eu une certaine présence de ce discours-là, mais ça n'a pas vraiment trouvé un porteur qui semble très intéressant.