Mort de Shaelyn Yang, agente de la GRC : un suspect accusé de meurtre au premier degré

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de la Colombie-Britannique a ouvert une enquête et, de son côté, la GRC enquête sur les agissements du suspect qui auraient mené à la mort de l’agente de 31 ans.

Ronald J. MacDonald, le directeur civil en chef du Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique explique que le BEI cherchera à faire la lumière sur le ou les coups de feu tirés par l’agente juste avant sa mort.

Nous savons qu’elle a tiré sur l’individu impliqué et que cette personne, un homme, s’est rendue à l’hôpital avec des blessures et qu'il devrait survivre , explique-t-il.

Le directeur dit ignorer pour le moment les raisons pour lesquelles Shaelyn Yang a été appelée à se rendre au parc Broadview dans l’exercice de ses fonctions.

Ronald J. MacDonald explique que la vidéo de surveillance fournit une grande quantité d’informations sur les événements. Ce sont des informations importantes qui vont nous permettre de conclure notre enquête très rapidement , ajoute-t-il.

Il affirme néanmoins ne pas pouvoir révéler trop de détails sur les événements de mardi étant donné qu'il y a une enquête lancée parallèlement par la GRC et que ces détails pourraient être présentés en cour lors du potentiel procès de l’accusé.

Shaelyn Yang était âgée de 31 ans. Photo : GRC de Burnaby

Une communauté sous le choc

Mercredi, des membres de la communauté ont déposé des fleurs devant les bureaux de la GRC de Burnaby pour rendre hommage à Shaelyn Yang.

Je voulais offrir mes condoléances à la famille et aux proches qui faisaient partie de sa vie. Ça signifie beaucoup ce qu'elle a fait pour notre pays, notre ville, de servir et protéger tout le monde , déclare Kei Miura, une résidente de Vancouver qui s’est rendue jusqu’à Burnaby et qui explique avoir déjà eu de l’intérêt pour le métier d’agente de la GRC .

Des gens venus de Vancouver et de Surrey se sont rendus devant les bureaux de la GRC de Burnaby mercredi pour rendre hommage à l'agente Shaelyn Yang. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Lakhinder Dhaliwal, un résident de Surrey et livreur de colis à Burnaby, se dit bouleversé par la mort de Shaelyn Yang, lui qui connaît beaucoup de personnes dans le quartier et qui s’y rend souvent chaque semaine. Quand les événements sont survenus mardi matin, il a vu des agents tenter de secourir la trentenaire et l’emmener à l’hôpital.

C’est vraiment dévastateur ce qui est arrivé hier. Je crois que l’on aurait pu prévenir tout ça, si l’[homme en itinérance] avait reçu l’aide dont il avait besoin , considère-t-il.

Avec des informations de Wildinette Paul