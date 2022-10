Itinérance : 450 lits supplémentaires, mais temporaires, pour Edmonton cet hiver

La Ville veut, par exemple, mettre sur pied un service d’autobus lors de températures extrêmes de soir afin d’assurer un service de transport pour la population du centre de la capitale vers ses refuges.

Un autre autobus assurera le transport le jour. Le service fourni par les services communautaires Boyle Street permettra aux personnes en situation d'itinérance de se réchauffer et d’obtenir de l’équipement nécessaire à leur survie lors des périodes de froid, comme des couvertures et des vêtements hivernaux.

Ces deux nouvelles initiatives ne seront pas comptabilisées dans le budget de la Ville, mais d'autres, comme l’augmentation des services de jour au refuge Bissel, recevront 2,6 millions de dollars de plus d’Edmonton.

Un centre offrant notamment des services en santé mentale et en logement sera mis sur pied grâce à cet argent provenant du provincial. Le financement octroyé va aussi élargir la plage horaire du centre, qui va maintenant accueillir des personnes pendant 10 heures par jour, sept jours sur sept.

450 nouvelles places temporaires en refuge

La province a également annoncé, au début du mois, un financement de 63 millions de dollars sur deux ans pour endiguer l’itinérance à Calgary et à Edmonton.

L’argent provincial ira à la création de 450 lits supplémentaires dans ses refuges temporaires d’urgence pour les deux prochains hivers dans la capitale. Cela porte le nombre total de lits disponibles à Edmonton pendant cette saison à 1072.

La majorité de ces places sera fournie par Hope Missions, indique son directeur des services à l’itinérance à Edmonton, Tim Pasma. Si nous arrivons à mettre en fonctions ces centaines [de lits], nous pourrions atteindre possiblement 900 à 1000 espaces [en refuge] cet hiver.

Tim Pasma, de Hope Mission à Edmonton, explique qu'un refuge de son organisme sera ouvert en tout temps pour accommoder les personnes en situation d'itinérance dans la capitale albertaine. Photo : Radio-Canada / François Joly

Tim Pasma souligne néanmoins qu’il ne s’agit pas de la solution optimale pour lutter contre l’itinérance, mais les pressions exercées par la pandémie ont accru la demande dans ce secteur.

Nous observons une augmentation de la population sans-domicile fixe, ici, à Edmonton , témoigne-t-il, en plus d’indiquer qu’il va falloir du temps pour déterminer adéquatement le niveau de financement et de soutien nécessaire pour s’attaquer à cet enjeu.

Une solution « provisoire », selon une conseillère

La conseillère municipale Anne Stevenson voit d’un bon œil le plan présenté et l’aide de la province en vue de cet hiver. Elle apprécie particulièrement l'ouverture d'un refuge à toute heure de la journée et le système d’autobus permettant aux gens de se déplacer lors de températures extrêmes.

Je m’inquiète toutefois que nos besoins ne soient plus grands que ce à quoi on s’attend , affirme-t-elle. Je garde un œil sur l’hiver qui vient, mais aussi sur l'été prochain [...] et le nombre de campements qui continue de croître.

L’organisme de lutte contre l’itinérance Homeward Trust’s By Name dénombre plus de 2650 personnes en situation d’itinérance à Edmonton. Photo : Radio-Canada / François Joly

Selon elle, la Ville doit s’attarder davantage aux problèmes de logements. La conseillère municipale Erin Rutherford est du même avis.

En ce moment, on essaie de pallier les besoins en logements avec services de soutien, mais nous devons aussi regarder pour les refuges, les logements de transition [et voir] comment on peut investir à court terme pour atteindre notre but à long terme, qui est de trouver des logements pour les personnes.

Edmonton veut penser à des solutions durables pour éviter d’avoir à approuver une série de mesures provisoires en réponse aux problèmes de logements permanents de la capitale.

L’organisme de lutte contre l’itinérance Homeward Trust’s By Name a dénombré 2650 personnes en situation d’itinérance, à Edmonton, en date du 12 octobre. Environ la moitié d'entre elles résident dans un refuge ou dorment à l’extérieur. D’après Homeward Trust’s By Name, le reste de ces personnes ont trouvé un toit provisoirement.

Avec les informations de François Joly et d'Emmanuel Prince-Thauvette