Avec la hausse du coût de la vie, la réforme de l’aide sociale ne suffit plus

Depuis 2011, Cédrik Charette bénéficie de l’aide sociale. Après avoir étudié au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNB ) à Bathurst, son médecin lui a fortement conseillé de cesser toute activité.

Cédrik Charette est atteint de bipolarité, d’un trouble de personnalité limite et d’un trouble d’anxiété généralisé.

Il est donc considéré comme une personne invalide et fait partie du programme de prestations prolongées.

Le phénomène de l’inflation affecte l'ensemble de la population. C’est toutefois encore plus difficile de subvenir à ses besoins lorsque l’on est bénéficiaire de l'aide sociale, indique Cédrik Charette, qui milite au sein du Front commun pour la justice sociale.

En 2022, le montant mensuel qui est attribué aux personnes ayant un faible revenu est passé de 797 $ à 832 $.

Cédrik Charette trouve que ce montant est vite dépensé, depuis que le coût de la vie a augmenté en flèche.

Parmi les changements qui ont été apportés lors de la réforme en 2021, il est maintenant possible pour les bénéficiaires de l'aide sociale de partager un logement sans qu’un montant soit déduit de celui qu’ils reçoivent mensuellement. Cédrik Charette réside dans le même immeuble à logements que sa mère.

Tous deux ont un appartement contenant une seule chambre. Ils aimeraient profiter de ce changement pour vivre ensemble, mais avec le prix actuel des loyers, ce scénario leur semble impossible.

Malgré l'augmentation des prestations d’aide sociale, Cédrik Charette confie avoir une certaine difficulté à se nourrir sainement.

Le prix des fruits et des légumes, par exemple, a énormément augmenté. Pour lui, il devrait y avoir une solution.

« Est-ce qu’il y aurait une façon pour que les gens puissent avoir accès à un certain montant pour les fruits et les légumes? J’aime ça me faire de la salade avec des huiles d’olive et des beaux légumes, mais présentement je suis obligé de m’acheter des ramens. »