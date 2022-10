Aucun défi n’arrête la directrice de la Maison de la culture de L'Avenir

À L'Avenir, petite bourgade située entre Richmond et Drummondville, la Maison de la culture attire un public fidèle et grandissant. Dix-huit spectacles sont prévus au cours de la saison, ce qui constitue un record pour la salle de 175 places. « On est vraiment fiers. Je pense qu'au Québec, dans plusieurs salles, il y a des difficultés avec la vente de billets, et pour nous, ça ne semble pas être le cas », affirme la directrice générale de l'endroit, Anie Parenteau, qui, par ailleurs, en inspire plus d'un par sa remarquable détermination.

La directrice dirige le lieu de diffusion depuis six ans, et ce, malgré une paralysie des quatre membres. À l'âge de 15 ans, elle se fracture la colonne cervicale lors d'un plongeon dans une piscine. Je suis vraiment quadriplégique. Je n’ai pas la mobilité de mes doigts, de mes mains. [...] Je ne marche pas, je suis en fauteuil électrique , affirme-t-elle. Malgré son handicap, l'éternelle optimiste carbure aux défis et aux nouveaux projets. En fait, rien ne l'arrête.

« On trouve la force de passer par-dessus tout ça. La vie, c'est beau. On fait juste les choses autrement. Tout peut se faire, il s'agit de trouver des solutions. » — Une citation de Anie Parenteau, directrice générale de la Maison de la culture de L'Avenir

La Maison de la culture de L'Avenir Photo : Avec l'autorisation de Johanne Laroche

La clé : l'adaptation

Depuis 35 ans, Anie s'adapte à toutes les situations, même les plus compliquées.

C'est quand même une éternelle gérance et adaptation. Entre autres, cet été, je me suis fracturé le fémur. C'est vraiment beaucoup d'adaptation, mais c'est la même chose pour le milieu culturel!

La gestionnaire s'occupe de tout à la Maison de la culture, dont l'élaboration de la programmation. On essaie toujours d'être très varié dans la programmation. On essaie d'avoir du blues, du country, du folk, des humoristes à travers ça. Elle explique cet engouement du public par la formule cabaret que propose le petit diffuseur. Autre exemple d'innovation : le samedi 22 octobre, place à l'Oktoberfest, au P'tit Marché de L'Avenir, événement hebdomadaire qu'elle a également mis sur pied.

Maintenir un lieu de culture éloigné des grands centres est nécessaire, pour la femme d'affaires.

Les gens apprécient la proximité avec les artistes. On a des habitués qui viennent et reviennent, ils ont l'impression d'arriver chez eux, de voir un beau spectacle et de parler avec l'artiste à la fin. C'est vraiment une autre expérience, et je pense que c'est ce qui fait notre succès , explique-t-elle.