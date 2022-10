32 000 visiteurs pour la traverse Trois-Pistoles—Les Escoumins

Ce chiffre se rapproche des données de 2019, soit avant que le bateau soit restauré à la suite de l'obtention d'une aide de près de 5 millions de dollars de Québec.

Contrairement aux autres traverses qui sont de propriété gouvernementale, la traverse Trois-Pistoles—Les Escoumins appartient à la Compagnie de navigation des Basques. Cela permet d’augmenter les tarifs selon les besoins administratifs. La hausse doit cependant rester modérer pour que les clients continuent de vouloir prendre la traverse.

« On devient un peu moins compétitif, mais en même temps on ne peut pas rester compétitif pour aller vers notre perte non plus. »