Le coût du recouvrement après les inondations de Hay River estimé à plus de 174 millions

Les inondations historiques qui ont touché Hay River et la Première Nation Kátł'odeeche au printemps vont coûter plus de 174 millions de dollars, selon un rapport déposé à l'Assemblée législative.

Le gouvernement des T.N.-O. prévoit débourser 112,4 millions de dollars d’ici la fin de l’année fiscale, et 61,7 millions de dollars supplémentaires au cours de la prochaine, selon ce rapport. Cet argent servira à couvrir les dépenses liées aux dommages et pertes causés par les inondations de mai 2022.

Ces inondations ont forcé l'évacuation des résidents de Hay River et des membres des Premières Nations de la région. Les inondations ont endommagé des routes, des maisons et des infrastructures essentielles, comme les lignes de la station de traitement des eaux et le dépotoir.

Cette estimation est beaucoup plus élevée que celle qui a été publiée par la municipalité de Hay River en juin, qui envisageait à ce moment une facture d’environ 52 millions de dollars pour les réparations et le plan de lutte contre les inondations.

L’agent administratif principal de Hay River, Glenn Smith, avait mentionné s’attendre à ce que le gouvernement territorial débourse environ 23 millions de dollars à travers le programme d’aide financière en cas de sinistre, le reste de la facture allant à la municipalité.

Ni le ministère des Affaires municipales et communautaires des T.N.-O. , ni Sécurité publique Canada n’ont confirmé qui allait payer cette facture avant la publication de cet article.

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, n’a pas pu être jointe non plus.

Le député de Hay River Sud, Rocky Simpson, a dit s’attendre à ce que le gouvernement fédéral paie une bonne partie de cette facture, soit 90 % tandis que le gouvernement territorial déboursera un montant moindre, soit 10 %.

Rocky Simpson, député de Hay River Sud, croit que la majeure partie de la facture sera éventuellement payée par le gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le député croit aussi que la facture finale s'approchera de 200 millions de dollars, mais le montant réel ne sera connu que l’année prochaine.

Dans une publication sur Twitter, le député de Yellowknife Nord, Rylund Johnson, écrit qu’environ 85 % à 90 % de ces coûts seront remboursés par le gouvernement fédéral, mais que ça peut prendre des années avant que l’argent ne revienne dans les coffres du territoire.

En attente d’un remboursement, le gouvernement doit puiser dans ses propres fonds, et emprunter des centaines de millions [de dollars], ce qui nous rapprochant de notre limite d’emprunt , explique le député. Cela a pour effet de mettre en veilleuse d’autres projets, a-t-il écrit.

Les mesures de rétablissement avancent

Le député Rocky Simpson mentionne que les mesures de rétablissement à la suite des inondations avancent autant que possible.

Il ajoute que des résidents ont de la difficulté à trouver des entrepreneurs pour effectuer les travaux de réparation sur leurs maisons. Même lorsqu'il y a des entrepreneurs, il y a peu d’options de logements temporaires pour les loger.

Le poste d'élévation d'eau potable no 1, à Hay River, a été submergé lors des inondations de mai 2022. Photo : Offerte par Jane Groenewegen

D’autres résidents ne parviennent pas à payer à l'avance pour ces travaux, en attendant de recevoir un remboursement du gouvernement territorial.

Lors de l’échange en chambre, mardi, le député Simpson a questionné le ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, sur ce que le gouvernement compte faire pour aider les propriétaires qui doivent faire des emprunts ou prendre une deuxième hypothèque pour payer ces réparations.

Le ministre Thompson a suggéré à ces résidents de communiquer avec l’un des agents-orienteurs du gouvernement, dont la tâche principale est de guider les personnes dans les processus du gouvernement liés au rétablissement après un sinistre. Quatre agents-orienteurs travaillent à Hay River et deux à Yellowknife.

Avec les informations de Natalie Pressman