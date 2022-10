Mort d’Olivier Bruneau : « Ce n’était pas une question d’argent », dit le chargé de projet

L'ouvrier de 24 ans est décédé après avoir été frappé par un bloc de glace qui s'était détaché d'une des parois de l'excavation.

Depuis le début de l'enquête, une question persiste : pourquoi l'entreprise Clean Water Works, chargée de retirer la glace des murs, n'était plus venue sur le chantier depuis près d'un mois au moment de cet accident mortel?

Au cours des derniers jours, des employés du promoteur immobilier Claridge Homes ont laissé entendre que les coûts trop élevés réclamés par le sous-traitant seraient à l'origine de cette situation. Le témoignage de M. Tuttle était donc fortement attendu pour répondre à ces allégations.

Les déclarations de M. Tuttle ont fini par mettre en lumière l'importance de la sécurité des travailleurs au sein de l'entreprise.

Je ne me rappelle plus de la discussion exacte sur les coûts, mais je sais que ce n’est pas pour ça que Clean Water Works a cessé d’être appelée sur le chantier. C’est qu’on était inefficaces même avec leur service , a-t-il expliqué.

« On savait que la glace allait toujours être là. On ne progressait pas à toujours l’enlever, alors on a essayé de travailler uniquement aux endroits loin de la glace jusqu’à ce qu’elle fonde d’elle-même au printemps. »