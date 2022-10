Le nombre de tornades en Saskatchewan a bondi en 2022

Selon Environnement et Changement climatique Canada, ce chiffre est au-dessus de la moyenne annuelle de tornades recensées en Saskatchewan, qui s’élève à 18.

Météorologue auprès d’Environnement et Changement climatique Canada, Nathalie Hasell affirme que cette hausse n’est due qu’à un simple concours de circonstances.

Elle note que la chaleur intense et l’humidité ont aussi contribué à la formation des tornades.

« Tous les éléments se sont alignés côté météo pour que la Saskatchewan ait un été plutôt mouvementé. » — Une citation de Nathalie Hasell, météorologue auprès d’Environnement et Changement climatique Canada

Des tornades importantes ont touché la Saskatchewan en 2022 ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Des tornades importantes ont touché la Saskatchewan en 2022. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

De son côté, l’assistant de recherche pour le Projet des tornades du Nord, Francis Lavigne-Thériault, note que certaines tornades étaient plus intenses que d’autres.

Selon lui, quatre des tornades recensées dans la province avaient un niveau d’intensité EF2 sur l’échelle Fujita, alors que quatre autres se plaçaient au niveau EF1.

Plusieurs endroits à travers la Saskatchewan ont été touchés par des tornades. Photo : Radio-Canada

Certains endroits ont été plus touchés que d’autres à travers la province. Par exemple, une tornade survenue le 30 juin dernier près de Foam Lake, à environ 196 kilomètres au nord-est de Regina, a détruit des bâtiments agricoles.

La fréquence des tornades enregistrée en Saskatchewan était aussi plus élevée que celles recensées au Manitoba et en Alberta.

À la chasse des tornades

L’étudiant en météorologie Nicolas Lessard affirme être un chasseur de tornades à ses heures perdues.

Selon lui, il est important d’être patient et de se renseigner afin de pouvoir détecter les tornades.

Ça consiste tout d’abord à faire nos propres prévisions météorologiques pour une journée donnée , explique-t-il.

On regarde les cartes, comme un météorologue, et l'on cible les régions qui sont les plus propices au développement de supercellules, donc des cellules orageuses, qui peuvent entrer en rotation , poursuit l'étudiant.

Nicolas Lessard affirme qu’il est aussi important d’être au bon endroit et au bon moment pour détecter des tornades.

Selon lui, ces moments propices surviennent entre avril et juin aux États-Unis alors que la saison de tornade dure tout l’été au Canada.

Avec les informations d’Annie St.Jacques et de Rose Nantel