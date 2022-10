Éducation à trois vitesses, selon l’IRIS : le portrait de la situation en Outaouais 

Entre 14 % et 15 % des élèves du secondaire fréquentent le réseau privé en Outaouais, soit près de 3075 sur un total de 21 965 élèves, selon une nouvelle étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) publiée mercredi.

Ces chiffres placent la région de l'Outaouais derrière Montréal avec 34 % et la Capitale-Nationale avec 24 %.

Selon Anne Plourde, chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), ces données sont un peu moins marquées en Outaouais que dans l’ensemble du Québec. Cependant, elle mentionne que les chiffres sont tout de même significatifs.

Un système à trois vitesse

Par ailleurs, l’étude montre que la concurrence entre l’école privée et celle du public a engendré l’essor du concept dit, de l’école à trois vitesses : ( les écoles privées, les classes ordinaires des écoles publiques et les programmes particuliers offerts par le réseau public ), qui par effet, accentue davantage les inégalités dans le système éducatif.

Pour expliquer cette situation, l’institut IRIS pointe du doigt trois facteurs : le financement public très onéreux (60 %) des écoles privées par le gouvernement du Québec et les critères de sélection des élèves par les écoles privées, ainsi que dans les programmes spéciaux mis en place au sein même des établissements publics.

Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement « École ensemble » Photo : Radio-Canada

C'est ce que remarque aussi Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement « École ensemble ». Ce qu’on constate c’est du côté du public sélectif, toutes ces écoles publiques sélectionnent leurs élèves. Là, on est en forte augmentation. L'étude parle de 35 % sur les sept dernières années et ça, c’est inquiétant.

Il faut comprendre la dynamique du système de l'éducation québécois : on a créé un marché de l'éducation. On a des écoles privées subventionnées, qui viennent choisir leurs élèves avec des frais ou par des notes. En réaction, l'école publique a développé des classes ou elle aussi sélectionne.

« L'idée, c’est d’aller voler des parts de marché. Alors, on va sélectionner des élèves qui ont de bonnes notes et aussi qui peuvent payer. » — Une citation de Stéphane Vigneault, coordonnateur d'École ensemble

De son côté, Émilie Chartrand, mère de deux filles de huit et 11 ans, exprime son malaise face à la situation. Elle regrette la direction vers laquelle se dirigent les écoles publiques.

On a toujours pensé inscrire notre fille à l'école secondaire publique, mais plus le temps file — et de ce qu’on comprend du système en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre et des conditions de travail — on se questionne par rapport à ce choix-là. On commence à regarder aussi l'option de l'école privée.

Pistes de solution

Stéphane Vigneault pense qu’une des solutions est de donner aux écoles privées un choix entre deux statuts : soit, elles se conventionnent et forment avec l'école publique un réseau commun. À partir de là, elles auront tout comme le réseau public un bassin d'élèves. Elles éduquent les enfants qu’on leur confie. Ainsi, elles éviteraient de sélectionner leurs élèves et d'imposer des frais. Ce qui veut dire que l'éducation serait gratuite et subventionnée par l'État à 100%.

Par contre, celles qui refusent d’embarquer dans le réseau commun, ça serait comme en Ontario. On leur dira parfait, soyez des écoles privées non conventionnées et vous n’avez plus aucun fonds public , souligne le coorodnnateur.

Selon des données du ministère de l'Éducation obtenues par Mme Plourde à la suite d'une demandes d'accès à l'information, le nombre d'élèves dans des programmes à vocation particulière au public, tels que sport-études, arts-études ou encore éducation internationale, est ainsi passé de 56 000 à 83 000 en 20 ans.

Anne Plourde dans les bureaux de L’IRIS à Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La ségrégation

Toujours selon l'étude, l’ensemble de ces dispositifs conduisent à la ségrégation puisque les élèves qui ne répondent pas aux critères de sélection de l’école privée et des programmes particuliers du réseau public, soit parce qu’ils sont moins performants ou défavorisés, se trouvent regroupés dans l’école dite ordinaire.

De l’avis de la chercheuse Anne Plourde, toutes les écoles financées par des fonds publics ne devraient pas mettre en place de frais d'admission et de processus de sélection des élèves .

« Les écoles devraient être dédiées à recevoir l’ensemble des élèves de leur quartier. » — Une citation de Anne Plourde, chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)

Les études montrent que la mixité dans les classes favorise les élèves qui sont plus vulnérables, qui sont peut-être moins performants sans nuire aux élèves les plus performants. Il n’y a pas de risque pour les plus performants à être intégrés dans des classes mixtes. Évidemment, les classes ordinaires ne sont pas très attirantes parce qu’on sait qu’il y a une très forte concentration d'élèves qui ont davantage de difficultés , commente-t-elle

Il n’y a pas juste les performances scolaires qui comptent, il y a aussi de côtoyer des gens de milieux socioéconomiques différents. Ça favorise la cohésion sociale, réduit les inégalités. Finalement, tout le monde y gagne , conclut Anne Plourde.

Avec les informations de Fiona Collienne et de Rémi Authier